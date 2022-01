I capi di Google e Meta avevano stretto un accordo illegale per assicurarsi di controllare il mercato pubblicitario

I massimi dirigenti di Google e Meta (la società madre di Facebook) sono stati direttamente coinvolti in un accordo illegale firmato nel 2018 per stabilire il loro dominio nel mercato della pubblicità online, secondo le accuse degli Stati Uniti.

Una coalizione di stati guidata dal Texas venerdì ha presentato in un tribunale di New York una nuova versione del testo delle cause inizialmente intentate contro Google nel dicembre 2020.

Secondo le loro accuse, il gigante della ricerca online ha cercato di eliminare la concorrenza manipolando le aste pubblicitarie, il sistema altamente sofisticato che determina quali annunci vengono visualizzati sulle pagine Web in base a un profilo utente anonimo.

I documenti legali divulgati venerdì menzionano chiaramente i capi di Google Sundar Pichai e Philipp Schindler, così come Sheryl Sandberg di Facebook, anche se il suo nome è inciso in uno spesso carattere nero.

“Questi negoziati hanno portato nel settembre 2018 a un accordo tra Google e Facebook firmato da Philip Schindler, vicepresidente e direttore delle vendite e delle operazioni per la filiale pubblicitaria di Google, e Madame (nome omesso, ndr), COO e membro del consiglio di amministrazione di Facebook, che un tempo presiedeva lei stessa la pubblicità su GoogleI dati degli inquirenti.

“Anche Sundar Pichai, CEO di Google, ha accettato personalmente i termini dell’accordo.‘, aggiungono.

La denuncia cita un’e-mail di Sheryl Sandberg a Mark Zuckerberg, descrivendo il progetto come “stratega molto importante“.

Secondo l’affermazione, Google era preoccupato per l’adozione di un sistema alternativo per l’allocazione dello spazio pubblicitario su larga scala, consentendo agli editori del sito di aggirare le sue commissioni. Quindi il gruppo californiano avrebbe convinto il suo vicino a formare un’alleanza.

“Il nostro accordo non esclusivo con Google e accordi simili che abbiamo con altre piattaforme di aste hanno contribuito ad aumentare la concorrenza per i posizionamenti degli annunci.Ha risposto un portavoce di Meta.

“Queste relazioni professionali consentono a Meta di offrire più valore agli inserzionisti, compensando al contempo gli editori in modo equo: tutti vincono.‘, ha completato.

Google non ha risposto immediatamente a una richiesta dell’AFP.

I due colossi della tecnologia, come Apple e Amazon, sono accusati di aver abusato della loro posizione dominante da un numero crescente di autorità negli Stati Uniti.

Google detiene il 28,6% del mercato globale della pubblicità digitale nel 2021, secondo eMarketer, davanti al suo vicino Facebook e alla sua quota del 23,7% della torta.