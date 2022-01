Abbiamo visto in Ripple (XRP)

Se c’è una criptovaluta che divide le opinioni, è sicuramente l’XRP di Ripple. Ripple e il suo token sono tra gli attori storici nell’ecosistema crittografico e hanno una delle più grandi comunità nel mondo crittografico. Ecco la nostra recensione completa!

Cos’è Ripple e il suo token XRP?

quando menzioniamo ondulazione, pensiamo subito alla sua criptovaluta, XRP. Tuttavia, il business, la tecnologia e l’ecosistema di Ripple non sono necessariamente sinonimi di XRP. Ripple sta sfruttando il potenziale di XRP nel suo ecosistema, ma non è l’unico asset per l’azienda.

Sostiene il prezzo di XRP rispetto al dollaro nell’unità di tempo giornaliera (1D)

I progressi tecnologici hanno cambiato radicalmente la velocità con cui le informazioni viaggiano in tutto il mondo. Tuttavia, la circolazione dei capitali è rimasta noiosa.

Laboratori dell’ondulazione Così si è posta il compito di divenire Rete di pagamento di riferimento per gli attori istituzionali. Per questo l’azienda sfrutta XRP e una serie di tecnologie che le consentono di velocizzare il movimento dei fondi riducendo i costi.

Il team dietro Ripple Labs

Inizialmente, Ripple, noto come Ripple Pay, era una piattaforma di trasferimento di denaro, lanciata nel 2004 da Ryan Fogger. L’obiettivo di Fugger era quello di creare un sistema di prestito fuori borsa e quindi trasformarlo in un sistema di cassa decentralizzato.

Dopo qualche anno, nel 2011e Buon Makalid Stava lavorando allo sviluppo di un sistema di consenso per ottenere il consenso senza minare. Ho assunto McLead Chris Larsen in un 2012 Entrambi si sono rivolti a Fruger per unire i loro progetti.

Nel settembre dello stesso anno i tre amici fondano OpenCoin, che diventerà Ripple Labs nel 2013. Sebbene le prime tecnologie di Ripple, incluso Ledger XRP, siano state contemplate da McCaled, queste sono Arthur Britto e David Schwartz chi lo ha costruito

Obiettivi del protocollo di pagamento ondulato per le banche

L’obiettivo di Ripple è Tagliare i costi, ma ancheDi più Velocità delle transazioni internazionali. Attualmente, i bonifici bancari internazionali richiedono ca Da 3 a 6 giorni C’è una reale mancanza di trasparenza sulle commissioni di transazione e sullo stato del trasferimento.

Atteggiamenti ondulati stessi come Un’alternativa molto pericolosa a Swift, con molti vantaggi. La soluzione è più veloce, più sicura e più flessibile, pur essendo meno costosa. La rete conta oggi più di cento clienti, tra cui diverse banche altamente influenti (Santander, UBS, Crédit Agricole, American Express). Non Non è obbligatorio disporre di XRP per utilizzare la rete Ripple. Tuttavia, l’uso del token aiuta a ridurre ulteriormente i costi di transazione ed è quindi incoraggiato.

Prodotti ondulati

L’ondulazione funziona 3 prodotti principali : RippleNet, XRP Ledger, Ripple X.

Rete ondulata

Rete ondulata È una rete globale che le istituzioni finanziarie possono utilizzare per trasferire denaro più velocemente, utilizzando Più trasparenza a costi inferiori. Ripple ha già avuto prodotti x velocee xCorrente e Quindicesimo. Tuttavia, l’azienda ha scelto di combinarli in un unico prodotto nel 2019: Rete ondulata.

RippleNet offre anche una funzionalità nota come Liquidità a richiesta (ODL). Questa funzione consente di utilizzare XRP come ponte tra valute fiat. Se la festa ha euro e il suo partner vuole ottenere dollari, il sistema ODL si convertirà automaticamente, tramite XRP.

Funzionalità di RippleNet – Fonte: Ripple

XRP Ledger e Ripple X

Registro XRP Esso blockchain open source su cui opera il token XRP. Tuttavia, XRP Ledger e il token XRP operano indipendentemente da Ripple, sebbene Ripple utilizzi entrambi in soluzioni diverse. in ogni caso, il Comitato Sicurezza e Cambio (SEC) mette in dubbio questa indipendenza, ma su questo torneremo più avanti.

Elenco dei vantaggi di XRP Ledger – Ripple di origine

XRP Ledger è una soluzione di primo livello, proprio come Ethereum e Bitcoin. Pertanto, le istituzioni finanziarie partner di Ripple possono creare applicazioni su di esso. XRP Ledger non funziona Non nella directory di lavoro (PoW), come con la blockchain di Bitcoin né su prova di partecipazione (POS). La rete XRP non produce blocchi, ma “registrazioni”. Ogni libro mastro contiene informazioni, come i dati che lo collegano al libro mastro precedente sulla catena, i totali dei conti, … La mancanza di mining e stacking significa che tutto XRP è preselezionato. Pertanto, l’offerta totale di XRP è stata piuttosto centrale per molti anni. Ciò ha portato alcuni appassionati di criptovalute a rifuggire dal progetto in quanto troppo centralizzato.

Infine, RippleX è un file Guida alle applicazioni blockchain che i partner Ripple possono utilizzare per implementare soluzioni relative al trasferimento di valore, il DNA di Ripple.

XRP è un titolo (titolo finanziario)? L’epopea della criptosfera

il classe operaia 2018: Ripple contro i suoi investitori

Il saggio legale per Ripple e XRP inizia nel 2018. Ryan Caffè 10 investitori al dettaglio anonimi hanno accusato Ripple di aver condotto una vendita di titoli non registrati. Tuttavia, il caso è stato veloce I ricorrenti l’hanno abbandonatasenza conoscerne il motivo. Dopo pochi mesi, Vlad Zakinov Venticinque investitori hanno intentato una causa di secondo grado per gli stessi motivi. Gli investitori affermano che Ripple li ha indotti a vendere il loro XRP, poiché gli investitori si aspettavano di realizzare profitti, ma hanno subito perdite.

Come puoi vedere di seguito, XRP si è apprezzato di oltre il 1.400% in un mese tra il 2017 e il 2018. Gli investitori che hanno acquistato XRP ai vertici si sono sentiti offesi e hanno avviato un’azione legale. 3 anni dopo, il secondo caso no non ancora risolto, dopo che un giudice federale ha archiviato il caso nel 2020.

Prezzo XRP rispetto al dollaro tra il 2017 e il 2018 in orario giornaliero (1D)

Ripple contro la Securities and Exchange Commission: The Cryptosphere Saga

il 21 dicembre 2020La Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato una causa contro Ripple, così come il suo CEO, Brad Garlinghousee il suo socio fondatore, Chris Larsen. La Securities and Exchange Commission ha accusato Ripple ei suoi dirigenti di aver eseguito a Vendita di titoli non registrati accedere 2013 e 2020. Ripple è stato accusato di aver venduto XRP per un valore di 1,3 miliardi di dollari illegalmente.

Garlinghouse e Larsen sono accusati $ 600 milioni in vendite illegaliPersonalmente. Come abbiamo visto in precedenza, XRP era stato precedentemente estratto e distribuito, quindi Larsen e Garlinghouse ne detenevano grandi quantità e lo vendevano nel corso di diversi anni. Come risultato di questo reclamo, il prezzo di XRP è crollato del 40%, ma questo è stato solo l’inizio dei guai per Ripple.

Fa 28 dicembree Pezzo Regina lo ha annunciato XRP si ritirerà negoziare da 19 gennaio 2021. L’asset è stato quotato su Coinbase solo a febbraio 2019, dopo molti mesi di lobbying da parte della community di Ripple. subito dopo, timbro bit e Crypto.com Anche i beni sono stati svuotati. finalmente, scala di grigi Accesso chiuso ai suoi prodotti di investimento XRP.

Da allora, Ripple, Garlinghouse e Larsen Incrocia le spade con la SEC tramite un avvocato. La causa è stata annunciata a dicembre 2020, ma la prima fase della causa non si concluderà fino all’autunno del 2021. Durante la fase dell’esperienza, Ripple e la SEC hanno raccolto prove. Ripple, ad esempio, ha chiesto alla Securities and Exchange Commission di rivelare se i suoi dipendenti sono autorizzati a negoziare XRP. Da parte sua, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha richiesto a Ripple di partecipare a tutte le sue comunicazioni Slack.

Ad ogni modo, questo caso di alto profilo potrebbe essere particolarmente dannoso per Ripple se il suo esito fosse negativo.

Dove acquistare XRP?

Per i cittadini statunitensi, può essere difficile acquistare XRP. In effetti, la maggior parte degli exchange non si è ancora preparata per il trading. Tuttavia puoi acquistare XRP su FTXe leggendario mostro marino o acceso Sito pubblico di Binance.

Interfaccia di acquisto XRP su FTX – Fonte: FTX

Pro e contro di XRP

Vantaggi XRP

L’ondulazione avanza Una soluzione altamente efficace per velocizzare le transazioni interbancarie , che ora può essere completato in 2-5 secondi.

, che ora può essere completato in 2-5 secondi. ondulazione Permettere Ridurre significativamente i costi transazioni internazionali.

Permettere transazioni internazionali. La rete Ripple non elabora solo le transazioni in XRP. Potrebbe essere Usato per le banconote .

. ondulazione utilizzato dalle istituzioni finanziarie.

Svantaggi di XRP

ondulazione Rafforza la posizione delle banche , fornendo loro un’efficace tecnologia blockchain in risposta all’ecosistema decentralizzato delle criptovalute.

, fornendo loro un’efficace tecnologia blockchain in risposta all’ecosistema decentralizzato delle criptovalute. I token sono pre-minati. Quindi non c’è Nessun possibile meccanismo di ricompensa Per coloro che desiderano partecipare alla sicurezza della rete.

Per coloro che desiderano partecipare alla sicurezza della rete. ondulazione alquanto centrale , sin dalla sua fondazione e i suoi leader possiedono grandi quantità di XRP.

, sin dalla sua fondazione e i suoi leader possiedono grandi quantità di XRP. codice XRP Ancora Non usare troppo , nonostante lo sviluppo di RippleNet.

Ancora , nonostante lo sviluppo di RippleNet. il Litigi legali di Ripple Labs E i suoi leader possono avere un impatto negativo sul progetto e sul suo simbolo.

A livello tecnologico, Ripple dovrebbe essere riconosciuto per la qualità della sua architettura e la sua famigerata efficienza. Questo è sicuramente un vantaggio per le banche, ma anche per tutte le multinazionali che ogni giorno effettuano transazioni cross-border, il cui flusso di cassa è attualmente vittima di lentezza nelle transazioni.

Ripple consente alle banche di sfruttare la tecnologia che inizialmente intendevano aggirare. La nostra opinione su Ripple dipende in definitiva dalle nostre convinzioni. Ripple non è il paladino del decentramento, al contrario. Questo lo rende uno dei progetti più divisivi nella criptosfera. Tuttavia, XRP ha generato una frenesia che solo pochi progetti possono vantare. Il token è riuscito a mantenere il suo posto tra le prime 10 risorse digitali. E Ripple sta mostrando un’enorme resilienza, nonostante i disaccordi con la Securities and Exchange Commission.

Ripple non ha detto la sua ultima parola e continuerà a fare notizia nel settore delle criptovalute per un po' di tempo…