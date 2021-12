I 10 momenti più spaventosi degli anime

Il manga più venduto della storia con quasi 500 milioni di copie vendutee Pezzo È un fenomeno globale da più di due decenni. Divertimento complessivo di shōnen e anime durante le avventure Monkey D. Rufy e i suoi amiciTuttavia, ci sono una serie di eventi particolarmente oscuri. Ecco i 10 momenti più bui dell’anime, Secondo i voti degli utenti del sito sottufficiale.

Attenzione: questo articolo contiene molto bottino relativo agli anime Pezzo ! Quindi fai attenzione se non sei aggiornato.

#10 Marie Geoise e la schiavitù

La Terra Santa di Marie Joyes (o Marie Joy) sembra essere una terra meravigliosa dove vivevano i nobili. Ma soprattutto la schiavitù è diffusa lì, dove ci sono tutti gli schiavi. In diverse occasioni, l’anime ci permette di vedere gli orrori che queste persone stanno attraversando. Come con le sorelle Hancock, furono costrette a mangiare frutti demoniaci per divertire il loro padrone.

#9 La “relazione” tra il dottor Hogback e Cendre

Cindri era un’attrice di cui il dottor Hogback era ossessionato. Quando morì, afferrò il suo corpo e poi lo riportò in vita per servirlo. per assicurarsi il suo dominio su di essa, Hogback ha insultato e abusato della povera donna in numerose occasioni.

#8 Perdita di legge di Trafalgar

Trafalgar Law è cresciuto a Flutters, una città che si ammalò orribilmente, portando il governo a metterla in quarantena. Parte della popolazione fu sterminata per evitare ogni pericolo di riproduzione, come i genitori di Lu quando era ancora un ragazzino. Alla fine riuscirà a fuggire nascondendosi sotto le macerie.

#7 Condanna della famiglia Don Chisciotte

Don Chisciotte era una famiglia nobile che viveva a spese di molti schiavi. Ma il padre di famiglia, Humming, rifiutò una vita del genere e preferì andarsene, anche se ciò significava vivere in povertà. Ciò ha portato alla morte di sua moglie e non ha nemmeno permesso alla famiglia di liberarsi del disprezzo degli schiavi per loro. Finirono per catturare Huming e i suoi figli, legandoli a un muro e abusando di loro, che parteciperà a condurre Doflamingo Don Chisciotte al lato oscuro della forza.

#6 Esperimenti sul clown di Cesare

Caesar Clown è un personaggio dalla morale discutibile. Questo “scienziato” sta conducendo esperimenti a lungo termine, oscuri, dolorosi e mortali sui bambini, Per servire i propri interessi facendo credere loro che sta cercando di aiutare l’umanità.

#5 Il padre di Toko muore davanti ai suoi occhi

Shimotsuki Yasui è un uomo coraggioso, Chi decide di sacrificarsi? Per combattere contro lo Shogun Orochi e aiutare i ribelli. Sfortunatamente, sua figlia Toko assiste impotente alla scena. E i suoi tentativi di rianimarlo non frutteranno nulla.

#4 Il destino di Bartolomeo Kuma

Se Bartolomeo Kuma causa un sacco di problemi ai Cappello di Paglia, Ho purtroppo pagato conseguenze disastrose. Viene catturato e subisce gli esperimenti del dottor Vejapunk che lo trasforma in un pacifista, Cyborg è usato come arma dalla Marina. Ora si vende una merce semplice a chi paga il prezzo più alto, e lui ha perso tutta la sua libertà e volontà.

#3 Il padre di Sanji lo rinchiude in una prigione

Il giudice Vinsmoke, il padre di Sanji, non ha necessariamente un istinto paterno. E quindi , Quando decide che suo figlio non è all’altezza delle sue aspettative, lo fa morire E arriva al punto di organizzare un funerale in suo onore. Di fatto Lo tiene in prigione, Il suo volto è coperto da una maschera di metallo. Fortunatamente è riuscito a fuggire con l’aiuto della sorella, e non senza conseguenze.

#2 La morte di Kazuki Oden

L’ex leader dei Nove Red Fourreaux, Kazuke Oden ha subito una morte particolarmente orribile. immerso nell’olio bollente Questo lo fa soffrire molto, ma riesce a resistere per proteggere il resto del suo equipaggio. coraggioso fino alla fine, Alla fine Kaido gli ha sparato alla testa.

#1 L’appetito predatorio di Charlotte Linlin

Quando era giovane, Charlotte Linlin, il futuro membro dei Quattro Imperatori, aveva già un grande appetito. Abbandonata dai suoi genitori, le fu insegnato a commerciare la madre orfana Carmel. Dopo dodici giorni di digiuno, ho sentito molta fameCominciò a divorare tutto ciò che la circondava, compresa la Madre Carmelo.

E tu, che corridoio misterioso Pezzo Ti è piaciuto di più? Sei d’accordo con il risultato della votazione? Amanti dell’anime? Sentiti libero di inviarci il tuo feedback nell’area commenti! e Se vuoi vedere altri anime popolari, Vi invitiamo a scoprirlo qui!