La vita non mi fa desiderare: i tristi segreti di Alain Delon

Dopo aver subito un ictus e un’emorragia cerebrale nel 2019, Alain Delon è diventato una rarità nei media. E anche al cinema ha deciso di fermarsi. La notizia della Settima Arte Sacra Bestia, diffusa soprattutto dai suoi devoti tramite suo figlio, Che ha appena pubblicato il libro “Tra il cane e il lupo”, di Anthony Dillon. Fino alla fine di questa settimana, tramite la sua intervista al quotidiano Sunday. “Mi sento abbastanza bene anche se sono stanco e cammino con un bastone. Ma non faremo film: sappiamo dove andremo e come andrà a finire”, ha detto Alain Delon First, Old Lone Wolf. “Tutti i miei amici se ne sono andati: Jean-Paul Belmondo l’anno scorso, Romy, Mireille d’Arc, Natalie Delon e anche tutte le donne della mia vita se ne sono andate. È rimasta solo Brigitte Bardot. Siamo molto amiche. Parliamo molto , un po’ come due vecchi idioti che parlano di quello che sapevano.” E di quello che hanno passato. Parliamo anche del giorno in cui non ci saremo più. Le dico che vorrei che se ne andasse prima di me in modo da poterlo fare piangono in chiesa. Ella risponde: Vorrei che fossi tu prima”.

E il mostro sacro del film di 86 anni non si è fermato qui, evocando il mondo inquietante in cui viviamo. “Leggo la stampa ogni giorno. Quello che succede non mi soddisfa, è una catena di informazioni sinistre. Ogni giorno c’è uno scandalo, uno stupro, un omicidio di bambini. Non dirmi di no che il mondo è felice”. Ecco perché la star approfitta di “natura, calma e comfort” accanto alla sua casa di 55 ettari, a Dochy, nel centro della Francia. lontano da tutti. Un’oasi di pace dove la solitudine lentamente lo uccide. “Vivo da solo con i miei animali.” Qualcosa perde un po’ il sapore della vita. “Trovo che la vita sia diventata insopportabile e non mi attrae più.” La sua unica volontà? “Per la pace”. Se afferma di non avere “paura della morte”, Alain Delon ammette di avere “paura di soffrire” e di non “vuole finire in un letto d’ospedale”.

“Forse è un modo per uccidere il padre.”

“Ci sono cose buone altri meno”, Alain Delon, al JDD, ha annunciato, Sul libro del figlio Anthony che svela il lato oscuro dell’attore 86enne. “Ora ha circa 60 anni, che è un’età a cui dovresti pensare come un uomo di quell’età invece che come un bambino. Ciò che lo rende felice fa così male. È difficile per un padre”. Ma questi sono i suoi ricordi… Potrebbe essere un modo per uccidere il padre”. Inoltre, Cheetah voleva sistemare le cose, assicurandosi di non essere mai violento con suo figlio. “Non sono stato male con lui. Ero un papà serio e severo, tutto qui.” Per lui, ciò che avrebbe potuto infastidire così tanto suo figlio era”figlio di Alain Delone lo riconosceNon è facile.”

Elizabeth Bourne mi sembra una persona competente.

Anche Alain Delon, un attore impegnato, ha voluto esprimere la sua opinione sull’elezione di Elizabeth Bourne a Primo Ministro per succedere a Jane Castex. Elizabeth Bourne, il Primo Ministro, non è né un’attrice né una ballerina. Spiega a JD. Mi sembra una persona competente, chiara ed efficace. Spero che tu vada bene”.Secondo Purepeople, le ha inviato un messaggio di congratulazioni. “Signora Elizabeth Bourne, Primo Ministro. Lisbet, lei non è il Primo Ministro di Macron, ma lei è il Primo Ministro francese”.