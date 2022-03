la fille de Jean-Pierre Pernaut rend un hommage vibrant à son papa décédé

Décédé des suites d’un cancer du poumon ce mercredi, Jean Pierre Bernault, 71 ans, laisse derrière lui une famille profondèment attristée par cette boulversante disparition. À Beginr par son épouse, Nathalie Marquay-Pernaut, qui a pris la parole jeudi soir, dans le 20 Heures de TF1…

Jean-Pierre Pernault était égallement le père de quatre enfants, dont deux qu’il avait eus avec Nathalie : Tom (18 ans) et Lou (19 ans). Cette dernière est sortie du silenzio vendredi, su Instagram. En Story, la jeune femme s’est exprimée dans un texte sobre et profondément émouvant: « Je vous remercie pour vos très nombreux messages. Merci aussi pour ces nombreuses belles vidéos que je reçois chaque jour retraçant la vie de mon papa. Inoltre qu’un giornalista, un père incroyable qui a toujours été là pour nous, qui a tout donné pour que nous soyons heureux et que nous ne manquions de rien. Aussi un mari incroyable très attentif, modeste, sensable et généreux. On l’a accompagné jusqu’aux derniers instants et c’est toujours difficile de réaliser… Votre amour et vos prières nous font chaud au cœur. Il merito. Repose en paix Papa, je t’aime. » Des mots qui touchent en plein coeur.

Lou aimait partager de tendres moment de complicité avec son papa. On se rappelle que durant le confinament, elle prenait un malin plaisir à le maquiller, avant son direct au JT de 13 Heures. En témoigne cette video postée sur le compte Instagram de Nathalie Marquay-Pernaut…