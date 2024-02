Hugo Bruce e il Sudafrica si rammaricano dopo l'eliminazione ai rigori dalla Coppa d'Africa: “Il calcio può essere crudele”

Il belga ha dichiarato in conferenza stampa: “Penso che siamo in grado di battere la Nigeria. Abbiamo avuto le migliori possibilità”. Ha aggiunto: “Ma questo è il calcio, a volte te lo meriti e non lo ottieni, a volte non lo meriti e lo ottieni. Devi conviverci, ma nel momento in cui accade, francamente, fa male”.

Ha aggiunto: “Vedi, giochi una brutta partita contro Capo Verde, vinci ai rigori (0-0, 2 a 1 nei quarti di finale), giochi un'ottima partita contro la Nigeria e perdi ai rigori, questo è calcio.” Ex Diavolo Rosso. Dopo la semifinale: “Non dobbiamo più avere paura quando domani giocheremo contro le grandi squadre africane”, ha detto il tecnico. “Per alcuni giocatori la porta dell'Europa (Europeo, ndr) è ormai aperta, e questo è sicuramente un bene per il calcio sudafricano”, ha concluso. Hugo Bruce, che ha vinto la Coppa d'Africa nel 2017 con il Camerun, potrebbe, in caso di successo del Bafana Bafana, diventare il secondo allenatore a sollevare il trofeo con due club diversi. Solo il francese Hervé Renard è riuscito a raggiungere questo risultato, con lo Zambia (2012) e la Costa d'Avorio (2015). L'allenatore portoghese della Nigeria, Jose Peseiro, ha ammesso che la nazionale sudafricana “ci ha creato più problemi rispetto alle altre squadre”. Ha aggiunto: “Oggi la Nigeria meritava di vincere, ma anche il Sud Africa lo meritava. Questa è la verità, sono onesto”.