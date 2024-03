HP lancia un abbonamento mensile per le sue stampanti, il che non è utile

Dopo averlo menzionato a gennaio tramite il suo direttore generale, Enrique Lloris, HP prende ora la decisione. L'azienda sta lanciando il suo programma All-In, descritto come “Un abbonamento di stampa tutto in uno che offre la massima comodità e fornisce il supporto esperto di cui hai bisogno per mantenere la tua stampa senza intoppi.”. L'impegno biennale entra in vigore 30 giorni dopo la sottoscrizione.

A questo prezzo, soprattutto per una stampante HP Envy che si trova facilmente a meno di 70 euro in saldo, vi consigliamo di evitare l'abbonamento HP All-In. Sulla carta, senza gioco di parole, questo servizio non è molto utile.

Questo non è il peggiore in quanto si riferisce ai prezzi “a partire da”. Ad esempio, una stampante HP Envy che costa $ 6,99 al mese ti limita a misere 20 pagine al mese. Una volta superata questa quota, ti costerà $ 1 per altre 10-15 pagine. Esistono anche diverse opzioni, tra cui $ 22,99 al mese per 300 pagine o $ 35,99 per 700 pagine aziendali mensili.

In caso di malfunzionamento, HP offre supporto 24 ore su 24. Se la stampante non funziona più, l'azienda invia un modello sostitutivo. Per il resto sono supportate le etichette di spedizione, anche per le cartucce. Un buon argomento, ma non abbastanza convincente per sostenere l'all-in.

Al momento la piattaforma non è disponibile in Francia, solo negli Stati Uniti.