Azioni statunitensi da tenere d'occhio a Wall Street (aggiornato) – 03/04/2024 alle 14:59

Valori odierni sui mercati statunitensi (Credit: Scott Beale/Flickr)

Lunedì seguiranno i valori chiave a Wall Street con i futures sugli indici principali che puntano ad un'apertura in ribasso per il Dow Jones .DJI, allo 0,17% per l'S&P 500.SPX e ad un rialzo dello 0,03% per il Nasdaq .IXIC:

Nvidia



NVDA.O – La capitalizzazione del gruppo ha superato i 2.000 miliardi di dollari alla chiusura di venerdì. Il titolo ha guadagnato l'1,4% prima dell'apertura, mentre MICRON MU.O ha guadagnato l'1,9% e INTEL INTC.O ha guadagnato l'1%.

mela



Lunedì APPL.O è stata multata di 1,8 miliardi di euro per aver impedito a SPOTIFY SPOT.N e ad altri servizi di streaming di informare gli utenti sulle opzioni di pagamento al di fuori del suo app store. Prima dell'apertura il titolo era sceso dell'1,2%.

Messi



MINNESOTA – Arkhouse Management ha annunciato domenica che insieme a Brigade Capital Management ha aumentato la propria offerta per Macy's. Gli acquirenti si offrono ora di acquistare azioni Macy che non possiedono già per 24 dollari per azione, circa il 14% in più rispetto alla loro precedente offerta di 21 dollari per azione, valutando la società 6,6 miliardi di dollari. Il titolo è cresciuto dell'11,6% prima dell'apertura.

Bancorp della Comunità di New York



NYCB.N – Moody's ha annunciato venerdì di aver declassato il rating delle emissioni a lungo termine della New York Community Bank Corp da Ba2 a B3. Fitch Ratings ha abbassato il rating della banca a “BB+” da “BBB-“.

Supermicrocomputer



SMCI.O entrerà a far parte dell'S&P 500 con DECKERS OUTDOOR DECK.N lunedì 18 marzo. Le azioni di SuperMicro sono aumentate del 14,7% prima dell'apertura e quelle di Deckers sono aumentate del 5,3%. ZIONS BANCORPORATION uscirà dall'indice in questa data e scenderà del 2,3%.

Compagnie aeree JetBlue



JBLU.O ha dichiarato lunedì di aver annullato la prevista fusione da 3,8 miliardi di dollari con la rivale SPIRIT AIRLINES SAVE.N, dopo che un giudice statunitense ha bloccato l'accordo.

Vista esterna



VSTO.N ha dichiarato lunedì di aver rifiutato un'offerta di acquisizione da 2,9 miliardi di dollari da parte della società di investimento MNC Capital.

RBC Capital Market solleva la sua raccomandazione su…



Porta dash



DASH.O e LYFT LYFT.O da “performance parallela” a “outperformance”. I titoli sono cresciuti rispettivamente del 4,1% e del 5%.

(Scritto da Corentin Chapron, montaggio di Sophie LeWitt)