Luann parla dei suoi pensieri suicidi in un video straziante

Louane ha condiviso un video toccante su Instagram Youtube. La cantante 26enne parla del suo trauma infantile. Parla con la bambina che era. "benvenutoEhi, davvero non so con chi sto parlando. Hai 8 anni, 12 anni, 16 anni, poi 19 anni. Penso che per quanto posso ricordare, non ti sei mai sentito veramente bene con te stesso, non ti sei mai sentito davvero accettato, e anche quando le persone ti guardavano con occhi luminosi, non ti sei mai sentito bene con te stesso. Non è mai riuscita a sentirne alcun valore

Nel 2013, dopo aver partecipato a The voce Luanne, all’età di sedici anni, è stata vittima della fobia dei grassi. L’adolescente soffre di un disturbo alimentare.

“Ti ritrovi coinvolto negli insulti, nel conflitto e negli slogan della tua vita che risuonano per anni come una “palla di grasso”. Questo è quando diventi consapevole del tuo corpo, e davvero, nel peggiore dei modicontinua. Il cantante ha pensato al peggio… “Ti sei fatto male e non vuoi più vivere“.

Poi Luanne parla dell’uomo della sua vita, Florian Rossi. “Flo, apri gli occhi. Attenzione, non ti ha salvato, ma ti ha dato le chiavi che ti hanno fatto sentire meglio (…) Quindi, anche oggi, hai i tuoi alti e bassi. Ma gli avvallamenti in cui vivi non sono mai così profondi. Life e Flo ti hanno fatto il regalo più bello del mondo: Incredibile bambina“.