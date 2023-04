Jennifer ha cambiato nome! È così che dovremmo chiamarlo ora

Durante la sua apparizione su L’Hebdo de la musique su W9, Jennifer ha rivelato la sua nuova identità. Un cambiamento che ha fatto per una buona ragione.

Jennifer ha deciso di cambiare il suo nome. Nel 2001 la cantante si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla prima edizione dello spettacolo Accademia stellaree trasmesso su TF1. Vince un gancio remoto che le permette di poter registrare il suo primo album omonimo che include le sue canzoni Sto aspettando l’amore et al Nel sole. velocemente, Il giovane cantante ha ottenuto un successo clamoroso Ed è stato spazzato via in un vero e proprio vortice mediatico.

« Essere ampiamente pubblicizzati è un vantaggio perché mi ha fatto capire La ragazza dei miei sogni Più veloce, ma è uno svantaggio nel trattare con le persone. Siamo subito un prodotto di marketing… Oggi ho tutte le prove che posso. Ecco perché dico che sono un gran lavoratore, perché lo so e voglio che quel sogno continui Quindi, secondo quanto riferito, si è confidata in un’intervista giornata pop. Jennifer ora ha fatto molta strada. cantante offline In tournée in tutta la Francia In occasione dell’uscita del suo omonimo nono album in studio numero 9 Alla fine del 2022.

Jennifer cambia la sua identità



Recentemente, l’ex allenatore dello spettacolo il suonoe trasmesso su TF1un atto Rivelazione riguardo al suo nome. Jennifer lo ha rivelato durante la sua apparizione su L’Hebdo de la musique su W9 la sua nuova identità. Dal suo vero nome, Jennifer Yael Juliet Dadush-Bartoli, la cantante ha deciso di chiamarsi Jennifer Pesce. le ragioni ? ricercato cantante Ha lo stesso nome di suo marito Ambroise Vichy, un ristoratore corso che ha sposato nell’agosto 2019, e il loro figlio, Yovani Nato l’8 maggio 2021. Questo nome è già stato cambiato sui suoi documenti di identità.

Jennifer Anche madre di altri due bambini. Il 5 dicembre 2003 ho dato il benvenuto Aronne A 21 anni il frutto del suo amore con Maxim Nucci. “Ho avuto un bambino molto presto, responsabilità. Mi ha dato forza e mi ha permesso di proseguire sulla stradal’ho catturato 7 giorni televisivi. Undici anni dopo, ha dato alla luce un bambino Giuseppe Con il suo compagno di allora, Thierry Neufi. “Cerco di fare del mio meglio, come tutte le mamme che lavorano. Penso che, Se la loro mamma è contenta al lavoro, anche i bambini lo sono! Tutto è una questione di organizzazioneE Ho spiegato alla rivista Siamo entrambi sul suo ruolo di madre. Perché professionalmente parlando, Jennifer non si ferma mai. sarà il cantante Torna presto in un nuovo spettacolo chiamato Squadra del cuore, SU TF1Insieme a Matt Pokora, Camille Lelouch, Lara Fabian, Claude Cabello e Black M.