Dove acquistare bellissime piante verdi a Bruxelles?

JungleLab

Per il nostro terzo anniversario, JungleLab si è trasferito in una nuova sede. “Un edificio secolare che è considerato imponente con finestre in stile Liberty“, ammette Quentin Thibault, padrone del luogo. Ci sono non meno di 150 piante diverse in questo negozio, alcune delle quali esclusive. E se non riesci a trovare quello che stai cercando, puoi ordinarne alcune.

Oltre alle piante, JungleLabs dispone di un ufficio progettazione per la realizzazione di spazi verdi in casa o in azienda, un ambulatorio per piante malate (con assistenza gratuita se le piante provengono dal punto vendita), nonché un laboratorio dove si svolgono sessioni di formazione tenuto. Cosa fa la differenza qui? Contatto umano, ma anche consigli e tutte le risposte che possiamo avere alle domande che abbiamo sugli impianti e sulla loro manutenzione.

l’indirizzo? 139 Chaussée d’Alsemberg, 1060 Saint-Gilles. Junglelab.eu

Come mantieni vive le tue piante verdi? La risposta in immagini:

Agave;

Nei fine settimana si forma spesso una piccola fila davanti all’Agave, situato in Rue de Dublin, vicino a Saint-Boniface. Una volta in negozio, capiamo meglio perché. Quando attraversi la porta di agave, vieni spinto per un minuto in una piccola foresta. Atmosfera rilassata e zen garantiti. Puoi scegliere tra molte piante: piante grasse, piante grasse, cactus, terrari e una delle ultime tendenze decorative è l’installazione di una pianta in un contenitore di vetro.

Il negozio offre anche vasi, macramè, terriccio sfuso per valorizzare le tue piante. Sono possibili realizzazioni on demand da installare sulla tua scrivania, anche a casa tua. Il sito online è attualmente in pausa, ma è comunque possibile visitarlo e ricevere preziosi consigli dallo staff di Agave.

l’indirizzo? Agave, Rue de Dublin 15, 1050 Bruxelles. Agave-boutique.be

sotto la tenda

Dietro Sous La Canopée troviamo Kévin. La sua passione per le piante è nata qualche anno fa grazie a due orchidee. Da allora il giovane ha lanciato un account Instagram, Fiori di York, per condividere la sua passione, ma soprattutto ha aperto il suo negozio, Chaussée d’Ixelles, il 10 luglio 2020. Nel negozio, Sous La Canopée, ci sono pelie, Marantha, succulente essenziali, per non parlare di cactus di piccoli e grandi taglie, verde, giallo e persino rosa. Sei destinato a trovare la pianta perfetta per il tuo soggiorno o camera da letto.

l’indirizzo? Sous La Canopée, Chaussée d’Ixelles 121, 1050 Ixelles. Soslakanobe

Brut

Il Brut Shop esiste da settembre 2015. Quentin Thibaut parla dei luoghi come “istituzione“Situato a Marolles, il locale è specializzato in freschezza e decorazione d’interni. Brut si concentra sulla rarità, l’originalità, servendo il lusso, senza perdere di vista il rispetto per la vita. Nel negozio troviamo piante tropicali da interno, piante grasse, felci, palme, piante ricadenti ma anche piante aeree.

Per esporre le tue piante puoi scegliere anche mobili antichi. Troveranno il loro posto su un mobile degli anni ’50 o ’60 o accanto a una maschera o una statua. “Come nel caso di Sous La Canopée, puoi beneficiare dei saggi consigli di appassionati che hanno una reale e vasta conoscenza delle piante. Con loro come con noi, troverai anche attrezzature per il giardinaggio come annaffiatoi, cesoie da potatura… Anche la decorazione “.

l’indirizzo? Brut, Rue Haute, 202, 1000 Bruxelles. Brutbrussels.com

giardiniere urbano

Dal 2017, Urban Gardener offre e crea micro-ecosistemi di comfort per i suoi clienti che invitano al relax e alla meditazione. Il loro punto di forza? Richiede pochissima acqua e manutenzione. Tra i suoi piccoli ecosistemi ci sono terrari tropicali e temperati. Urban Gardener offre anche cornici per piante e supporti da parete realizzati in Francia. Queste installazioni non richiedono acqua, luce naturale e praticamente nessuna manutenzione. Perfetto per le persone esigenti quando si tratta di annaffiare le loro piante. In negozio puoi trovare anche piante e fiori profumati per orti indoor.

l’indirizzo? Il giardiniere urbano, rue de l’Aqueduc 3, 1050 Ixelles. Urbangardener.be

