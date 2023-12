“Ho superato l’età di…

Scritto da Elsa Gerard Basset | Giornalista web

Se ha dovuto affrontare la terribile prova che tutti conosciamo nel marzo 2022, Natalie Markway ora sta cercando di guardare avanti e godersi la vita con la sua famiglia. Durante una recente intervista con Gala, l’ex reginetta di bellezza ha sorvolato su diversi argomenti, compreso il suo aspetto. Con franchezza e onestà.

Attrice, presentatrice ed editorialista, Nathalie Markway è una Miss Francia che ha saputo sfruttare la sua popolarità per condurre in seguito una carriera di successo. Ma oltre ai suoi numerosi progetti professionali, la nativa di North Cummins è anche madre di due figli, che purtroppo hanno dovuto vivere senza il padre da marzo 2022.

Nessuno infatti ha dimenticato la scomparsa di Jean-Pierre Pernot, morto di cancro ai polmoni all’età di 71 anni. Dopo la tragedia, Natalie Markway ha dovuto ricostruirsi e decidere di andare avanti, come aveva fatto Letitia Hallyday qualche anno prima, ad esempio. Oggi c’è una buona notizia: Miss Francia 1987 sembra a suo agio con le sue scarpe da ginnastica.

Avvicinandosi ai sessant’anni e avendo attraversato molte prove nella sua vita, compreso il superamento della leucemia, la giornalista non attribuisce più molta importanza all’assurdità. Gli è stato chiesto della sua forma fisica all’alba dell’estate CostosoHo evacuato rapidamente:

Natalie Markway : “Alla mia età non me ne importa niente. Non voglio pesare 120 chilogrammi ma non ho più niente da dimostrare. Non devo più compiacere. Basta che mi vada bene e posso indossare i jeans, questo è l’importante. Non mi peso tutti i giorni e mi dico: “È estate, devo dimagrire”. Sto attento se vedo che ho preso tre chili, ma a parte questo , a 56 anni, ho superato l’età in cui mi preoccupavo di come apparivo in spiaggia.