Il ristorante a tre stelle Hof van Cleve cambierà chef e ridurrà notevolmente i prezzi

Floris van der Veken, che da diversi anni dirige il team dell’Hof van Cleef, assumerà ufficialmente la direzione del ristorante il 10 gennaio, succedendo a Peter Goossens, il cui ultimo giorno presso il locale è stato il 22 dicembre. Anche il ristorante, che dal 2005 vanta tre stelle Michelin, sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione, ma il futuro nuovo direttore si assicurerà che la qualità dell’Hof van Cleef non venga in alcun modo compromessa.

Mantenere una “esperienza gastronomica eccezionale”

Ma la novità più eclatante risiede nella revisione dei prezzi. Attualmente fissato a 490 euro per un menù di sette portate senza bevande, il prezzo sarà ridotto di oltre la metà. Floris van der Veken ha annunciato che il costo di un pasto sarà ora di 165 euro per un menu di cinque portate e di 195 euro per un menu di sette portate.

Questa decisione di rivedere i prezzi è dovuta alla convinzione dell’acquirente che il prezzo attuale non sia più in linea con le aspettative del pubblico. Pur prevedendo una possibile perdita delle tre stelle Michelin a partire dal 1° gennaio, lo chef conferma il suo impegno a mantenere la qualità dei prodotti utilizzati, assicurando ai clienti che la nuova gestione continuerà a fornire”Un’esperienza gastronomica eccezionale.“

Una notizia che potrebbe ancora sorprendere lo stesso Peter Goossens. In realtà ha stimato, qualche settimana fa, che “Pagare in media dai 120 ai 150 euro a persona non è il prezzo di un ristorante premium ma piuttosto il prezzo di una brasserie.