“Ha delle angurie e non ha idea di rispetto per le donne”: ex tirocinanti in Kuwait parlano del clima di lavoro

“Mi hai pensato per un momento?” : Cécile de Ménibus reagisce a un video scoperto dai critici di Cauet

Durante l’indagine, i giornalisti hanno prestato attenzione all’atmosfera lavorativa tra Kawit e i suoi colleghi. “Se alcuni dicono a se stessi”Sono rimasto sorpreso da queste accuse“, hanno preso la parola due ex stagisti per denunciare il clima sessista sul lavoro.

Sebastien Caouet accusato di stupro: “Ho eseguito una Fellatio durata pochi secondi”

Uno di loro, che lavorava presso la società di produzione del conduttore, spiega che c’era “Un’atmosfera di persone sessualmente ossessionate con costanti accenni di ipersessualità, che ti mettono a disagio“.”Kawit e il suo intero team lavorano in un mondo ipersessualizzato e, una volta che ci uniamo, veniamo stigmatizzate come donne.Ha spiegato ulteriormente. “Ha dei meloni e non ha idea del rispetto delle donne, e quando sei un dipendente della tua azienda, devi avere una personalità per non lasciarti ingannare. […] Sono chiaramente maiali“.

“Mi ha detto che dovevo fare così se volevo avere successo”: il conduttore Sebastien Kaoué preso di mira con una denuncia per due stupri

Anche un altro tirocinante ha denunciato questo clima malsano: “Per quanto riguarda Kawit, la maggior parte dei commenti riguardavano la struttura delle ragazze nella società o i loro vestiti (sexy o meno). Non ho portato nient’altro“.