“Ho scoperto che Aldi lanciava un sacco di cose”

Tiffany Butler è una mamma del Texas che ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita. Non mette più piede in un supermercato e preferisce rovistare tra le casse dei suoi negozi preferiti, affermando di guadagnare più di 70mila euro all’anno rivendendo alcuni di questi prodotti.

In Texas è perfettamente legale passare attraverso i bidoni della spazzatura e Tiffany Butler lo sa. La madre di quattro figli ha fatto notizia da quando ha chiarito che non va più in un negozio e ha iniziato a mantenersi semplicemente rovistando tra i bidoni della spazzatura.

Pertanto, raccoglie cibo da Aldi o Starbucks, ma cerca anche davanti ai vari negozi e recupera prodotti per il trucco o elettrodomestici. Lo scavo dei rifiuti è iniziato come un hobby, ma si è trasformato in un’attività che gli fa guadagnare più di 70.000 euro al mese.

Molti articoli salvati

Grazie a lui ogni mese migliaia di organismi vengono salvati dalle discariche. Suo marito elettricista effettua spesso le riparazioni necessarie agli elettrodomestici, consentendo loro di rivendere il 75% dei loro reperti.

La giovane condivide le sue migliori scoperte su TikTok, dove è seguita da 2,5 milioni di persone. Ciò che Tiffany non vende a se stessa né dona ai propri cari.

I tesori recuperati vanno da costosi parrucchieri ad acquari, tapis roulant, trucchi e snack, che poi condivide con i suoi 2,5 milioni di follower di TikTok.

Lascia la spazzatura pulita

“I negozi buttano via un sacco di vestiti che risparmio io. La maggior parte dei gestori dei negozi è felice che io salvi alcuni oggetti dalla discarica. Ho scoperto che Aldi butta via un sacco di cose che puoi raccogliere all’orario di chiusura”; Spiega a “NeedToKnow”.

La madre non è imbarazzata nel vederla frugare nella spazzatura. Tuttavia, ha sottolineato che dovresti sempre informarti sulla legalità delle immersioni nei cassonetti nella tua città. “Lascia sempre più spazzatura di quella che trovi”, ride. Conclude dicendo: Fai attenzione, perché questa pratica crea dipendenza. Allora, iniziamo?