Les V6 TDI jusqu’à 286 chevaux des Audi produites depuis la mi-février peuvent fonctionner avec du carburant rinnovabile appelé HVO. HVO significa “Olio vegetale idrotrattato” ou huile végétale hydrotraitée en français. Il s’agit d’un carburant produit à partir d’huiles usagées provenant notamment de l’industrie alimentari, mais aussi de résidus de l’agriculture. En incorporant de l’hydrogène (idrogenazione), les huiles sont transformées en hydrocarbures aliphatiques. Cela modifie les proprietés des huiles végétales pour les render utilisables dans les moteurs diesel. Elles peuvent être ajoutées au diesel conventionnel, en remplacement des composants fossiles, o bien utilisées racconta quelles come carburant pur à 100%.

“Comme l’indice de cétane du HVO est supérieur d’environ 30 %, la combustibilité des moteurs est améliorée. Les effets positifs de ce phénomène sont particulièrement visibles lors des déonsmarrages à les effets les effroids no effroidséus. performance et les emissions de gaz d’échappement lors de test de validation spécifiques avant d’accorder l’omologation”, spiega Matthias Schober, responsabile dello sviluppo dei gruppi motopropulsori per V-TFSI, TDI e PHEV chez Audi. Les rejets de CO2 notamment seraient en outre très largement moindres, de l’ordre de 70 à 95% de moins selon le buildeur.

Il diesel HVO è disponibile dans più di 600 stazioni-servizio in Europa, dont la plupart sont situées en Scandinavie, où les exigences environnementales sont particulièrement strictes. En Belgique, il est disponibile dans quelques station seulement, à un prix pour le moins dissuasif: près de 3€ du litre!