TotalEnergies, Stellantis, EDF, Sodexo, Technip Energies, Glencore, Neoen, Bonduelle…

editore



1726





















seguire su







Con le informazioni finanziarie raccolte come pasticcini e cibi caldi e all’ora della colazione, Anthony Bunden si sveglia all’alba per servirti la riunione mattutina ogni mattina.

Giornalista finanziario e agente di cambio per più di due decenni, editoriale e calunniatore impareggiabile, è il caporedattore di ZoneBourse.

















Ogni mattina, il team di Zonebourse raccoglie e sintetizza le informazioni di base relative alle società quotate di tutto il mondo, in modo da avere accesso alle principali novità all’inizio della giornata di borsa. Il contenuto comprende una sezione sulla Francia e un’altra sui principali mercati internazionali, in particolare le società statunitensi e quelle dei principali mercati europei (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia e Spagna) e dell’Asia Pacifica. in Francia Annunci importanti (e meno importanti). TotalEnergies offre uno sconto del 50% su Clearway su 5 H Un player nelle rinnovabili negli Stati Uniti. La transazione è organizzata in contanti e azioni SunPower, sulla base di $ 35,10 per azione di Clearway Energy (una sussidiaria di Cleanway) e $ 18 per azione di SunPower.

Un player nelle rinnovabili negli Stati Uniti. La transazione è organizzata in contanti e azioni SunPower, sulla base di $ 35,10 per azione di Clearway Energy (una sussidiaria di Cleanway) e $ 18 per azione di SunPower. Stellantis e Samsung SDI confermano un impianto di batterie congiunto da 2,5 miliardi di dollari in Indiana.

Saint-Gobain acquisirà le società di materiali da costruzione Fibroplac e Falper, entrambe con sede in Portogallo.

S&P mette in osservazione negativa la francese Electricité de France a causa di problemi nucleari e aumento del debito.

Sodexo ha finalmente rinunciato a coinvolgere un investitore esterno nella sua sussidiaria Benefits & Rewards, che rimarrà una risorsa importante nei prossimi anni nell’ambito dell’ambito.

Le ONG accusano KLM (Air France – KLM) di “greenwashing” e minacciano azioni legali.

Kléber conferma che Jean-Marc Gustin è il presidente del consiglio.

Technip Energies e Samsung Engineering hanno vinto un contratto di ingegneria con Texas LNG negli Stati Uniti e hanno costituito una joint venture.

Valneva ha completato con successo una sperimentazione per valutare un candidato al vaccino contro la chikungunya.

Compagnie Plastic di All Place a Schuldchen per 400 milioni di euro.

Neoen riporta 80 megawatt di progetti solari in Irlanda.

Bonduelle sta negoziando la vendita del 65% della sua divisione americana di lunga data a FTQ e CDPQ sulla base di un valore aziendale di 625 milioni di euro.

Séché acquisirà da Veolia alcune delle sue attività di trattamento delle acque industriali in Francia.

Prodways fornirà sei stampanti 3D aggiuntive e materiali associati a un importante cliente industriale.

Hydrogène de France e Pestech collaborano per produrre idrogeno verde dalle centrali idroelettriche in Cambogia e Malesia.

Archos ha ottenuto la rinuncia al contratto di finanziamento diluitivo firmato con Yorkville.

Visiomed presenta la sua strategia.

Compagnie des Alpes, Manutan, Qwamplify, LDC, Capelli, Auplata, Osmozis ed Entech hanno pubblicato i loro account. Nel mondo Annunci importanti (e meno importanti). Lezioni Zonebourse.com 2022