“Ho bevuto tutto il tempo”: Gad Elmaleh si confida nel suo alcolismo

Dietro il suo sorriso e le sue valvole, Gad Elmaleh nasconde da tempo un profondo malessere. In un’intervista rilasciata a Giornale della domenicaIl comico ha parlato del suo complicato rapporto con l’alcol. In passato, l’ex compagno di Charlotte Casiraghi era un vero “addicted”. “Era troppo“, fiducia”.Un alcolizzato non è sempre un uomo che si rotola per terra e sanguina dal naso. È anche un uomo elegante che indossa bicchieri di champagne mentre ride. Io, bevevo in ogni momento. Ero felice, stavo bevendo. Ero infelice, stavo bevendo; Ho fatto un bello spettacolo e ho bevuto; Brutto spettacolo, ho bevuto”.

Rendendosi conto della sua dipendenza, Gad Elmaleh ha deciso di porre fine a questa dipendenza”.21 agosto 2021“E per prosperare in una vita quotidiana più serena. Per questo, si è rivolto anche alla spiritualità. Supponendo che Dio si rallegri”, ammette il comico di offrire di volta in volta corsi di teologia e ritiri spirituali.

“Pulisco a tutti i livelli: nella mia vita professionale e personale…”L’artista che ha anche smesso di fumare ha ammesso. passo successivo? “controè l’astinenza”, Egli ha detto. Prima di selezionare: “Non sto scherzando!”.