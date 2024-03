Natasha St. Pierre sull'alterco con Ines Rigg a 'Ballando con le stelle': “Ho paura. Sto tremando”

Natasha St. Pierre aveva avvertito durante la giornata di lunedì: per lei non c’era spazio per ignorare le accuse di Ines Rieg contro di lei nell’ambito della disputa tra i candidati alla presidenza della repubblica. Ballando con le stelle. Per il cantante i commenti del comico postati in una storia di Instagram sono inaccettabili. Lei ha parlato di accuse, omissioni e menzogne ​​molto gravi.

Intorno alle 22, Natasha St-Pierre ha postato una serie infinita di video in cui spiegava la sua verità, cominciando col dire che la storia in questione sarebbe dovuta restare in famiglia. Ballando con le stelle. Ha spiegato che tutto è iniziato durante la prima settimana di riprese dello spettacolo, durante le prove. Deve rilasciare un'intervista ma nella stanza accanto, occupata da Ines Rigg, la musica è alta e si sente nei microfoni. Natasha St. Pierre si affaccia per chiedere di abbassare il volume.

Ines Rieg spiega il suo litigio con Natasha St-Pierre: “Avevo paura di tornare ad allenarmi, ho pianto per tre giorni”

Quello che segue è un racconto patetico di battute brutte, incomprensioni, tensione crescente, capricci, scuse accettate e poi rifiutate, atteggiamento minaccioso, rabbia continua, insulti e presunti commenti o atteggiamenti razzisti. Nei racconti pubblicati da Ines Rage, Natasha St. Pierre viene vista come insinuante che la cantante sia razzista, “Il che è completamente incoerente con i miei valori.”Dice.

Il processo di disimballaggio è infinitamente lungo e, francamente, il tutto è come una brutta discussione tra bambine in una sabbiera nel parco giochi di un asilo. O da una parte o dall'altra. Non c’è certamente nulla che spieghi il caos attuale, anche se le minacce di morte non vengono prese alla leggera. Natasha St. Pierre dice più di una volta: “Ho paura”. Ella aggiunge: “Tremare” Quando fa arrabbiare Ines Rigg, che secondo lei rifiuta ogni tentativo di pacificazione. Da qui il deposito del corrimano. È un'iniziativa che ha preso dalla sua parte anche Anthony Collette.

Minacce di morte e corrimano: cosa succede tra Ines Rigg e Natasha St. Pierre in “Ballando con le stelle”?

In conclusione, Natasha St-Pierre dice che si rammarica di non aver potuto vedere Ines Rieg davanti a un caffè come aveva suggerito. “Perché sono sicuro che si tratti solo di un completo malinteso tra noi.” Annunciò, rendendosi conto che lo scherzo che aveva scatenato la polvere era stato un completo fallimento.

La cantante spera che tutta la questione si calmi, perché dice: “È un grande spettacolo […] “E voglio poter vivere questa avventura con tutti loro.” Ha ripetutamente suggerito di incontrare Ines Rigg e di poter parlare con lei per iniziare da zero. Tutto per il gusto di farlo, verrebbe da dire.

In ogni caso, nel processo, Natasha St. Pierre ha guadagnato molti follower. Aveva vinto più di $ 15.000 poco prima delle 21:00, ora in cui avrebbe dovuto parlare. Su X (ex Twitter), il discorso del cantante ha scatenato un torrente di tweet. Più di 31.700 post ancor prima che parli.