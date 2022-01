“Ho allucinazioni su quanto possano essere crudeli alcune persone.”

“Sono felice di annunciarvi quello che vi annuncerò, perché sto vivendo il momento più bello della mia vita”, ha esordito Suleiman in un video pubblicato giovedì sera su Instagram. “Allo stesso tempo, sono molto triste, perché non ho pensato di annunciartelo in questo modo”, continua.

Il cantante annuncia di essere diventato, da un mese, padre di una bambina, nata prematuramente. “Sono diventato genitore di un’adorabile bambina, un angioletto, che è nata circa due mesi fa ed è stata in ospedale per un mese”, dice. “Sono un mese che mi preoccupo per lei, perché a volte ha difficoltà a respirare e anche a mangiare. Prego ogni giorno da un mese perché guarisca in modo da poterla dare rapidamente a tutte le persone che già la amano, la mia famiglia e i miei amici…”.

“Solo oggi sapevo che questo momento mi sarebbe stato rubato. (…) E questo, non potevo permettere che accadesse”, spiega la cantante, che è costretta a svelare la nascita di sua figlia. Allucinazioni più e più volte di come alcune persone possano essere senza cuore, non possono mettersi al posto degli altri e possono portare via la felicità più bella della vita”, è indignato, aggiungendo che questo rimarrà “il momento più bello della sua vita .” vita”.