“Florent Bagni e Johnny Hallyday, sono anche loro figli?”

«

E se le persone prendessero il pesce dalla tua bancarella senza pagare? »«

Sono ladri! »«

Lo stesso vale per l’artista che presenta il suo lavoro su Internet. Venerdì 26 novembre, lo scambio tra il capo del tribunale di polizia di Abbeville in Francia e l’imputato, un pescivendolo di Crotelle, ha riassunto il problema dei download illegali, ha scritto il Corriere Piccard.

Questo padre, l’imputato proprietario dell’accesso a Internet, è già apparso, in base alle disposizioni di legge, per “

Mancanza di un accesso sicuro ai servizi di comunicazione online pubblici senza un motivo legittimo: grave negligenza a seguito delle raccomandazioni formulate dal Comitato per i diritti di Hadopi. »Hadupi è la suprema autorità francese per la pubblicazione di opere e la protezione dei diritti su Internet.

300 euro di multa

È stato condannato per atti commessi tra il 25 ottobre 2020 e il 22 gennaio 2021. È stato condannato a una multa di 300 euro (di cui 200 sospesi) e 31 euro di spese processuali. Il pescivendolo, attualmente in cerca di lavoro, ha preso di mira i suoi figli. A 25 e 28 anni non vivono più in casa: “

ho ricevuto messaggi [de la Hadopi] ; Ho cercato cosa potrebbe essere. Grazie ai ragazzi, ho capito. »

Gli album di Johnny Hallyday e Florent Bagni

Hadopi ha menzionato il download di due album (Johnny Hallyday e Florent Pagny) e ha inviato altre 305 segnalazioni tramite BitTorrent FTP. “

Ce n’erano a tutte le ore del giorno e della notte: 5.36, 13.12, ecc. “, iscritto nell’albo del giudice istruttore. ” Florent Bagni e Johnny Hallyday, sono anche i tuoi figli? “L’uomo, con sei referenze nel casellario giudiziario (di cui cinque relative alla sua attività professionale), non ha detto una parola:”

I miei figli non possono più accedere al computer ».