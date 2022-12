Hello Neighbor 2 gratis, come avere FM23 con Game Pass? – Mattone Flip

Alcuni giocatori si chiedono se sia possibile avere Hello Neighbor 2 gratuitamente, quindi ti diamo la risposta in questo articolo.

Ciao vicino 2Il nuovo gioco della licenza software Gearbox è ora disponibile da 6 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S..

Dato che il titolo è uscito su console PC e Xbox, alcuni videogiocatori si stanno chiedendo se sia incluso in Game Pass e la risposta è sì. Ti diciamo anche come scaricare il titolo gratuitamente.

Come scaricare Hello Neighbor 2 gratis su PC e Xbox?

Per poter scaricare gratuitamente l’ultima licenza di Hello Neighbor 2, devi prima averne bisogno Abbonati a Game Pass. Ti ricordiamo che sono disponibili tre offerte di abbonamento (fonte), Per sapere:

Console Game Pass a 9,99€ al mese

Game Pass PC a 9,99 euro al mese

Game Pass Ultimate a 12,99€ al mese che ti dà accesso ai giochi del catalogo console e PC

Una volta che ti sei registrato, tutto ciò che devi fare è andare su Ciao vicino 2 (fonte). Di passaggio vi ricordiamo che è anche possibile portarlo direttamente sulla vostra console andando nell’Xbox Store o anche Aprendo l’app Microsoft Store sul computer. Tutto quello che devi fare sul tuo computer è navigare su un filegiochi di gong, quindi cerca l’indirizzo. Devi solo cliccare su ” installatore per avviare il download e quindi eseguirlo.