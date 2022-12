Nuovo live l’8 dicembre con 12 parsec, Vincent Luquez e Obi Yan!

12- Editorialista specializzato in astronomia parsecparseced futuro mag Vincenzo LuccheseVincenzo Lucchese e il YoutubeYoutube Obi Yan (specialista nucleare) vi invita a incontrarvi giovedì 8 dicembre alle 21:00 Canale youtube 12 leghe Per uno scambio eccezionale e affascinante sull’energia nucleare, fisicofisico E lo spazio! Argomenti che puoi trovare nel nuovo numero di futuro mag.

In occasione dell’uscita del nuovo numero tascabile, Futura si è circondata dei migliori collaboratori. Tra loro c’è il videografo Jan Besnard, regista e creatore del canale YoutubeYoutube “12 parsec”. se fosse futuro mag Si occuperà principalmente di due principali temi di attualità, vale a dire l’energia nucleare ePolo SudPolo SudMolti dei contenuti saranno dedicati alla riflessione scientifica e al pensiero critico, inclusi argomenti di astronomia con Yann Besnard che coprirà i fatti della missione. FrecciaFreccia « Possiamo evitare una collisione?asteroideasteroide ? Questo è davvero l’angolo principale del giovane, che si avvicina ai suoi 200.000 abbonati con vari argomenti che ruotano attorno allo spazio e alla cultura pop.

Durante questa diretta, la domanda sarà per i tre amici di toccare i tanti argomenti dedicati allo spazio, ma anche le questioni nucleari dei prossimi anni. Esploreremo anche i collegamenti tra spazio e nucleare. In effetti, i reattori nucleari possono essere utilizzati nella produzioneenergiaenergia Per future colonie su Marte o su colorecolore Quando l’energia solare si spegne. Diverse indagini e roverrover già usato GeneratoriGeneratori L’elettrotermico è un radioisotopo e quindi si basa sulla fisica nucleare. Possiamo menzionare notevolmente la sonda nuovi orizzontinuovi orizzonti Versare plutoneplutone E il vagabondo Curiosità diCuriosità di Su Marte trae la sua energia dal decadimento radioattivo di plutonioplutonio. Quindi esploreremo tutte queste domande e molti altri argomenti durante questa trasmissione in diretta…

Uno scambio che si preannuncia entusiasmante!

Mag Futura, uscita imminente!

Il lancio della rivista cartacea Futura è alle porte e, grazie a una campagna di crowdfunding lanciata all’inizio dello scorso novembre, sono già state effettuate quasi 1.400 prevendite. Grazie per il vostro sostegno e le parole di incoraggiamento. Puoi ancora partecipare e Ottieni il tuo numero sulla pagina Ulule Projecte scopri di più sulle grandi sfide scientifiche che passeranno nel 2022!