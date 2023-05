Hawken Reborn: un sequel solista di Hawken Mecha a partire dal 17 maggio

discretamente, Nessuna pagina Steam dottoressaHokken rinato È appena stato lanciato, accompagnato da un trailer che ne svela l’attesissimo arrivo in Early Access. A differenza del suo predecessore, che era un FPS multiplayer, quest’opera dovrebbe introdurci a un concetto completamente nuovo: giocatore contro ambiente. È così che gli sviluppatori hanno scelto di presentarci un gioco in cui i giocatori dovranno “affrontare fazioni in guerra, corporazioni avide e avversari ancora più letali nelle terre distopiche di Eilal”. Sì, che mondo aperto.

Un mondo devastato da un processo di terraformazione illegale che ha avvelenato l’atmosfera (???) e da un terribile incidente che ha dato vita a “Giga”, una nanopeste che ha distrutto metà del pianeta. Il posto migliore è che viaggerai sul tuo grande mech per raccogliere risorse per migliorare la tua attrezzatura. Gli sviluppatori stanno annunciando sei capitoli basati sulla trama e pianificano di aggiungere una modalità cooperativa una volta che il gioco raggiungerà la versione 1.0.

Se il nome di Hawken significa vagamente qualcosa per te, è perché dopo aver impacchettato drloser durante una prova alla Gamescom nel 2012, il gioco non era esattamente di interesse per molte persone. Colpa delle meccaniche a volte troppo complicate, in particolare del gameplay lento poco trendy e della grafica poco stimolante.

In uscita tra soli due giorni, il 17 maggio 2023, Hawken Reborn sarà free-to-play. Si noti che, secondo Steam, lo studio prevede di rimanere in Early Access per almeno 18 mesi.