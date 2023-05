In che modo le tue conversazioni private rimarranno nascoste

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di bloccare le proprie chat utilizzando una password, un’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Questa funzione, chiamata Chat Lock, fornisce una protezione aggiuntiva per coloro che condividono informazioni sensibili.

Il 15 maggio 2023, WhatsApp ha annunciato un nuovo aggiornamento di sicurezza che consente agli utenti di bloccare le proprie chat con una password, un’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Questa funzione, chiamata Blocco della chattanto atteso dalla community di utenti della piattaforma.

Un ulteriore livello di protezione

Con questa nuova funzione di blocco della chat, WhatsApp ha compiuto un passo importante per migliorare la sicurezza dei suoi utenti. Aiuta a impedire l’accesso a chat specifiche, aggiungendo un ulteriore livello di protezione per gli utenti che condividono informazioni sensibili o personali sulla piattaforma.

Una volta abilitata la funzione, le chat bloccate scompaiono dall’elenco chat principale e vengono spostate in una cartella privata protetta. Per accedere a queste conversazioni, l’utente deve sbloccare la cartella con la propria password o dati biometrici (Face ID su iPhone, ad esempio).

Questo è un importante passo avanti per WhatsApp. Tuttavia, è importante notare che questo aggiornamento è solo l’inizio. WhatsApp ha affermato che sta lavorando su ulteriori miglioramenti alla funzione Blocca chat, inclusa la possibilità per gli utenti di scegliere una password diversa per il proprio dispositivo.

Oltre a bloccare le chat, l’aggiornamento consente anche di nascondere il contenuto delle notifiche di chat, aggiungendo un ulteriore livello di privacy. Ciò si aggiunge al già impressionante elenco di funzionalità per la privacy offerte da WhatsApp, come crittografia end-to-end, backup crittografati, messaggi temporanei e la possibilità di bloccare gli screenshot di determinati messaggi.

Sebbene vi sia un certo ritardo rispetto ad altre piattaforme, WhatsApp sta compiendo notevoli sforzi per migliorare la sicurezza e la privacy dei suoi utenti. Questa nuova funzionalità è un passo nella giusta direzione

Per seguirci, vi invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e profili e guardare gli ultimi video su YouTube.