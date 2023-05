Synology sconsiglia infine AFP per i trasferimenti tra NAS e Mac

Se non tocchi la connessione tra Synology NAS e il tuo Mac da anni, potresti ricevere un suggerimento da Synology dopo aver installato il prossimo aggiornamento. secondo cachemireDSM 7.2 visualizza già il file Consiglio di Sicurezza Incoraggia gli utenti che utilizzano ancora AFP a disattivarlo a favore di PMI più moderne.

Se sei preoccupato, è ora di passare a SMB: AFP è deprecato da anni, il che significa che il protocollo non è più in evoluzione e non è più consigliato da Apple, sebbene sia ancora utilizzabile. Per utilizzare invece SMB, vai al Pannello di controllo DSM, scheda SMB in Servizi file. Quindi selezionare la casella “Abilita servizio SMB” e andare alla scheda Avanzate per selezionare “Abilita rilevamento servizio Bonjour per individuare Synology NAS” e quindi “Abilita trasmissione Bonjour Time Machine su SMB”.

Pannello di controllo DSM. foto di Cashem.

Sul lato Mac, dovresti vedere il tuo NAS apparire automaticamente nel Finder. Se hai configurato un backup di Time Machine su un NAS in AFP, non sarà più visibile perché il vecchio protocollo è stato violato. Per passare a SMB senza avviare il backup da zero, vai a Impostazioni di sistema > generale > Macchina del tempoquindi rimuovi il backup AFP facendo clic sul pulsante – dopo averlo scelto. Quindi premere il pulsante + per visualizzare una finestra di dialogo che chiede se si desidera utilizzare il backup esistente.

secondo cachemirePer impostazione predefinita, i trasferimenti di file in SMB sono più lenti rispetto a AFP. Per migliorare questo, il trucco è quello di entrambi Disabilita la firma del pacchettoo a Impedisci a macOS di leggere i file DS_Store situato nella condivisione SMB.

DS723+: Synology lancia un potente e completo sistema NAS a 2 bay