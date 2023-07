Damon Albarn dei Blur esprime la sua opinione su Arctic Monkeys

Damon Albarn ha parlato della sua opinione sui “gruppi di chitarre”, dicendo che il suono era diventato “poco interessante” dal boom di popolarità degli Arctic Monkeys.

Tuttavia, il frontman dei Blur nota anche che crede che ci sia un rinnovato entusiasmo per queste band, ed elogia la manciata di artisti che secondo lui hanno “un enorme potenziale”.

Ha spiegato nel podcast Broken Record: “Sento che c’è più eccitazione attorno al suono della chitarra, il che non può essere una brutta cosa. Perché è diventato così sterile. Per me, l’ultima grande band di chitarre è stata Arctic. The Monkeys e non so davvero se non è niente di buono da allora.”

“Ma oggi ci sono band con un enorme potenziale. La musica con chitarre potenti si è già dissolta e poi riconfigurata in una forma diversa. Ci sono nuove meravigliose mutazioni del genio della chitarra”.

Loda i gruppi di chitarre che crede ispirino questa nuova ondata: “Mi piace molto la band Wu-Lu, suonano davvero bene. C’è una band che ho scoperto da qualche parte nella campagna americana, ma non ricordo il nome.”

“Poi ci sono gruppi come gli Yard Act che sembrano migliorare sempre di più. Ovviamente non sono nuovi, ma li vedo ancora come band emergenti, come gli Sleaford Mods, che sono fantastici. Ci sono un sacco di gruppi grandi band là fuori”. “Il suono viene riportato alle parole, come in quel tipo di musica rock – lo odio, amo i poeti e le chitarre”.