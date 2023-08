Cosa hanno in serbo per te le stelle martedì 15 agosto 2023

Amore, salute, lavoro… Cosa ti riservano le stelle domani? Scopri il tuo segno.

Come coppia, non sai più su quale piede ballare. Il tuo partner ti sta facendo impazzire. Sei stufo, ma non sai come esprimerti. Osa dialogare. Single, ti sembra di fare un passo avanti, poi tre indietro. Niente si materializza, lascia che il tempo. Al lavoro, la giornata si trasformerà in un momento di puro piacere. Qualunque cosa tu faccia avrà successo. I tuoi rapporti con i tuoi colleghi sono in buona forma e tutti sono di buon umore. Dal punto di vista della salute, la tua ansia ti sta giocando brutti scherzi e hai difficoltà a controllarti.

Singolo apri il tuo cuore. La relazione che sogni è molto stretta, ma ci sono degli ostacoli che ti impediscono di raggiungerla. In coppia, non dimenticate di dedicare tempo alla vostra storia e al vostro partner, che l’aspetta. A livello professionale, fai un’enorme quantità di lavoro. Niente ti ferma, metti in sequenza i progetti e a volte li raccogli. Se questa capacità è encomiabile, ha battute d’arresto. Il tuo entourage professionale non può sempre seguirti. Vieni criticato per la tua mancanza di spirito di squadra. Rallenta e lavora in modo collaborativo.

In coppia, anche se state attraversando un periodo difficile, non scoraggiatevi. Cerca di prenderti del tempo per te e per tuo marito. Single, non lasciarti sopraffare da dolci promesse e sii vigile. Approfitta della tua libertà, hai ancora tempo prima di trovare l’amore. In ufficio stanno arrivando piccole tensioni. Mentre la maggior parte dei tuoi colleghi è ricettiva ai tuoi suggerimenti, altri cadono nel vuoto. Inoltre, alcuni progetti potrebbero non essere in grado di vedere la luce del giorno. Non lasciare che la frustrazione ti controlli. Al di fuori dell’orario di lavoro, cogli l’occasione per liberare la mente e rilassarti.

