Hai un QI abbastanza alto per risolvere questa piccola aritmetica?

Abbiamo tutti bisogno di abilità matematiche nella nostra vita, che si tratti di calcolare le bollette, la spesa settimanale, creare un budget annuale e come utilizzare il nostro reddito mensile. Flessibilità di pensiero e calcoli matematici sono alcune delle competenze necessarie per risolvere questi problemi. L’intelligenza matematica generalmente rappresenta la tua capacità di pensare ed eseguire operazioni matematiche di base. Ti aiuta anche a comprendere le forme geometriche e le equazioni di processo.

Sul web, molti utenti si stanno rompendo i denti con questo account di livello CM2/6e.

I termini intelligenza generale, capacità mentale generale, intelligenza o semplicemente intelligenza sono spesso usati in modo intercambiabile per riferirsi alla verifica delle capacità cognitive.

Sono comunemente dati durante il reclutamento e sono simili ai test di ragionamento. La logica è in realtà una qualità essenziale da sviluppare sia nel mondo professionale che nella vita quotidiana.

I test attitudinali matematici sono ampiamente utilizzati nelle competizioni per rivelare le tue capacità di ragionamento. I livelli di difficoltà in matematica sono intenzionalmente bassi, perché non sono le abilità matematiche avanzate che contano, ma il modo in cui risolvi un problema con un livello di conoscenza matematica pari a quello di un bambino delle elementari.

Se vuoi mettere alla prova la tua intelligenza, allora questo puzzle di matematica è per te, prova a capire come spiegare l’uguaglianza dei numeri, quando è chiaro che non ce ne sono.

Questo puzzle ha tutte le caratteristiche per diventare una delle sfide più emozionanti del momento. Prova a risolvere questo problema, rimarrai sorpreso dal risultato!

Sul web, molti utenti sono entusiasti di enigmi da risolvere e condividere con amici e persone care.

Tra questi enigmi i più riusciti sono quelli matematici.

Alcuni sono più complessi di altri, ma tutti richiedono una predisposizione alla logica e alla conoscenza Regole matematiche.

Se anche a te piacciono i puzzle, prova a risolvere questo problema e poi posta la soluzione in un file Commenti .

Qual è il risultato dell’uguaglianza?

Se ti sei preso il tempo di guardare l’immagine allegata nella parte superiore della pagina, noterai una serie di link.

Istintivamente, siamo spinti a cedere o a guarda per me la soluzione Ma cerca di resistere all’impulso! La soddisfazione che otteniamo risolvendo il puzzle da soli ci ricompenserà per tutti i nostri sforzi. Quindi, se sei pronto, prova a indovinare il risultato corretto dell’ultimo pareggio

Ecco la soluzione

Buona soluzione

Solo se hai seguito tutto passi Che ti abbiamo proposto e ti sei applicato diligentemente affinché tu possa risolvere questo enigma.

La risposta corretta è = 10

Questo si può dedurre dal fatto che se si analizza l’altra uguaglianza, si noterà che i numeri prima si sommano e poi si moltiplicano il risultato per 1.

Infatti, riga per riga, otteniamo:

2 + 3 x 1 = 5

4 + 6 x 1 = 10

6 + 8 x 1 = 14

Infine l’ultima soluzione sarebbe:

8 + 2 x 1 = 10

Hai capito la regola di uguaglianza proposta e la risposta corretta per l’ultima volta? Complimenti per la logica e il senso della deduzione.

