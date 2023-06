Traccia in tempo reale il livello delle acque sotterranee e dei corsi d’acqua in Francia

Mentre il rischio di siccità in estate è elevato, franceinfo pubblica molte mappe e grafici regolarmente aggiornati per monitorare il livello delle acque sotterranee e dei corsi d’acqua.

L’estate si avvicina e la minaccia della siccità incombe su gran parte della Francia. Dopo un inverno particolarmente secco, le falde acquifere non potevano essere sufficientemente riempite e almeno 28 sezioni rappresentavano un rischio molto probabile di siccità estiva a metà maggio.

Per seguire lo sviluppo del fenomeno, molti indicatori vengono esaminati attentamente e ogni mese vengono elaborati servizi specializzati Inventario delle risorse idriche. Niveau des nappes phréatiques, debit des cours d’eau, nombre de ruisseaux à sec, précipitations, humidité des sols… aggiornamenti.

Più di due terzi del livello delle acque sotterranee è al di sotto del normale

Dove siamo ? Al 29 maggio, il 69,9% dei livelli delle acque sotterranee era al di sotto del normale, secondo i calcoli di franceinfo basati sui dati del Bureau of Geological Research and Mining (BRGM), l’istituto di riferimento pubblico francese. Una situazione simile a quanto avvenuto nel 2022 nella stessa data e tra le peggiori degli ultimi cinque anni. All’inizio dell’anno, il risultato è stato ancora più allarmante: a febbraio, la quota di falda freatica al di sotto del normale livello di riempimento era, in media, dell’80%. Un deficit eccezionale, che si è in parte ridotto con le precipitazioni avvenute da allora, ma non su tutto il territorio.

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2023

Perché questo è un indicatore importante? Le acque sotterranee sono un gigantesco serbatoio naturale da cui provengono quasi i due terzi dell’acqua che consumiamo. Il suo livello è attentamente monitorato: viene preso in considerazione soprattutto dalle prefetture per decidere restrizioni sull’uso dell’acqua quando la situazione è ritenuta molto critica. Se necessario, individui, agricoltori o industriali dovrebbero limitare o interrompere il loro ritiro.

Come ha fatto franceinfo a calcolare questo numero? Franceinfo si è basata su un elenco di 297 punti di misurazione utilizzati dal BRGM per produrre i suoi bollettini mensili di analisi del livello delle acque sotterranee. Per ogni punto di misurazione – chiamato barometro – il barometro mensile standardizzato (IPS) mostra se il livello delle acque sotterranee era al di sotto o al di sopra del normale in una data data.

La portata del fiume è inferiore alla media

Dove siamo ? Al 29 maggio a livello nazionale, l’88,7% delle stazioni fluviali ha riportato portate inferiori alla media per gli anni 1990-2020, calcola franceinfo sulla base di dati pubblici. La situazione è tesa nella metà meridionale della Francia, soprattutto ai margini del Mediterraneo, come i Pirenei orientali, dove non piove abbastanza da diverse settimane. In alcuni fiumi del nord-ovest in particolare, come in Bretagna, le portate sono diminuite in misura minore e si sono addirittura mantenute su livelli superiori alla media storica.

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2023

Perché questo è un indicatore importante? La portata dei fiumi è un indicatore chiave per valutare la disponibilità e il condizionamento delle acque superficiali per usi domestici, agricoli e industriali o per la produzione di energia. A livello locale, le contee stabiliscono soglie di portata dei corsi d’acqua al di sotto delle quali devono essere imposte limitazioni all’uso dell’acqua.

In che modo franceinfo ha prodotto questa mappa? La portata fluviale è misurata in tempo reale, su centinaia di corsi d’acqua, da vari dipartimenti regionali per l’Ambiente, la Pianificazione e l’Habitat (Dreal). Questi dati sono centralizzati dal Servizio Idrometeorologico Centrale (Schapi), che li produce È possibile accedervi sul suo sito web. Franceinfo ha attinto a un elenco di 1.300 metriche che Schapi ha ritenuto rilevanti e le ha utilizzate nelle analisi mensili. I corsi d’acqua potrebbero non essere presenti in questa mappa. O perché non sono misurati dagli enti pubblici; O perché include molte strutture (come le dighe) che limitano l’utilità di analizzarne il flusso; O perché la loro cronologia dei dati non consente una media tra il 1990 e il 2020.

Pochi corsi d’acqua sono attualmente asciutti

Dove siamo ? Negli ultimi 10 giorni, solo il 3,6% dei corsi d’acqua osservati era asciutto. Questi si trovavano principalmente nelle province mediterranee, come il Gard o l’Hérault. Nelle aree in cui sono state effettuate le osservazioni, il 95% dei corsi d’acqua presentava un flusso visibile.

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2023

Perché questo è un indicatore importante? Mentre i dati di Schapi misurano il flusso di torrenti e fiumi, il National Low Water Observatory (Onde) è interessato ai corsi d’acqua più piccoli, che spesso sono corsi d’acqua. Lundy effettua osservazioni visive della condizione dei corsi d’acqua, consentendo di anticipare i deficit, sia per l’uso umano che per ridurre gli impatti sulla fauna e sulla flora acquatiche. Le misurazioni sistematiche vengono effettuate da giugno a ottobre. A maggio sono state effettuate solo misurazioni una tantum, che non sono correlate all’intera Francia.

In che modo franceinfo ha prodotto questa mappa? Onde e OFB eseguono il monitoraggio visivo di un flusso almeno una volta al mese. Per non includere sulla mappa osservazioni particolarmente vecchie e mutevoli a seconda delle precipitazioni, franceinfo ha conservato solo le osservazioni effettuate negli ultimi 10 giorni.