Hai firmato un contratto energetico fisso all'inizio dell'autunno per proteggerti durante l'inverno? Stai pagando molto oggi!

Energia: il prezzo del gas non scendeva così tanto dall’estate del 2021, ma “diversi fattori potrebbero spingere i prezzi a salire nuovamente”.

Il consiglio di inizio ottobre è stato quello di scegliere un contratto a tempo determinato per superare l'inverno ed evitare l'aumento dei prezzi. Come ogni anno, ci aspettavamo un aumento dei prezzi a causa della crescente domanda, soprattutto per il riscaldamento. Per l'inverno le previsioni erano tra 60-65 euro, mentre all'inizio di ottobre il MWh del gas veniva scambiato intorno ai 45 euro. Inoltre, alla fine di ottobre, i prezzi hanno cominciato a salire. È stato quindi necessario firmare un contratto specifico per acquisire tranquillità.

Energia: ecco come le tariffe possono cambiare istantaneamente e quando ciò si rifletterà sul tuo deposito

Questo è stato vero fino all'inizio di dicembre. Successivamente, il 23 febbraio, il prezzo del gas è sceso a 22 euro. Ci sono diversi elementi che spiegano questo, come il contesto geopolitico stabile, ma anche il clima molto mite durante tutto l’inverno.

Oggi chi ha firmato un contratto specifico in ottobre o novembre paga molto di più che se firmasse un nuovo contratto oggi. È quindi necessario contattare il proprio fornitore per provare ad aggiornare il contratto, oppure utilizzare i confronti online per verificare l'eventuale differenza di prezzo. Per il consumo medio di gas ed elettricità parliamo di un risparmio di diverse centinaia di euro all’anno!