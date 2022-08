Britney Spears prende una decisione drastica poco prima del suo grande ritorno: “Non voglio vivere nella paura”

Tra Instagram e Britney Spears si può parlare di una relazione di amore e odio. La cantante 40enne, che non esita a posare in topless quando l’umore la prende, ha appena iniziato. Questo mercoledì, la pop star, che è stata rilasciata dal suo stato, ha nuovamente disattivato il suo account ufficiale.

Il tempismo è sorprendente. Infatti, la grande moglie musicale di Sam Asgari tornerà venerdì 26 agosto. Britney Spears ed Elton John solleveranno il velo sul tanto atteso duo “Hold Me Closer”, il cui primo estratto è stato rivelato sui social media. In nuove controversie familiari con l’ex marito Kevin Federline e i loro due figli, l’americana ha giustificato la sua scelta a modo suo.

“Non voglio vivere nella paura come quando ero più giovane e non voglio avere troppa paura e paura. Prego che ci sia veramente verità nello Spirito Santo e spero che lo Spirito sia presente anche in figli miei! Sì.. Scelgo la felicità e la gioia oggi”Ho scritto su Twitter.“Sto imparando che ogni giorno è una pagina bianca per cercare di essere una persona migliore e fare ciò che mi rende felice… Sì, oggi scelgo la felicità. Mi dico ogni giorno di lasciar andare l’amarezza che soffre e di cercare di perdonare me stessa e altri per ciò che potrebbe essere doloroso, Ha aggiunto in un secondo tweet.