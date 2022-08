“Appare la cellulite”: incinta, Shanna Kris piange perché non può più sostenere il suo corpo (VIDEO)

Shana Chris È incinta e ha molti problemi con il suo cambiamento fisico. L’ex concorrente del reality TV, che ha deciso di interrompere selettivamente la gravidanza dopo aver appreso che uno dei suoi gemelli ha la sindrome di Down, sta attraversando un periodo difficile. insieme a Guarda nello specchio. È difficile per un atleta convivere con un cambiamento fisico.

“Cerco di essere positivo, ma non sopporto la mia forma fisica, è difficile per te vedermi così, lo giuro‘, ha spiegato Shana In un video Youtube In onda il 14 agosto.

“lui è Sono molto felice di essere incinta, perché so che inizieremo la nostra famiglia, ma la vita di tutti i giorni… Mi guardo allo specchio e non mi piaccio. Questa è la prima volta nella mia vita che mi vedo così. Vedo la cellulite apparire sul mio corpo‘, i dettagli della madre saranno.

La donna di 35 anni, in una relazione con Jonathan MattiaLei ha spiegato che “bisogno di essere Magra per sentirsi bene“.

Parole che hanno diviso gli iscritti. Alcuni erano comprensivi, ma altri hanno criticato la reazione della star del reality.

Stanco dei commenti negativi, Shana rispondergli Critici:“Versare Tutte le persone che diranno che mi lamento molto e che non mi rendo conto di quanto sia fortunata ad essere incinta, trovo i tuoi commenti inappropriati, perché dal momento che inizio Con tutto quello che ci è successo, l’ho messo molto in prospettiva. Non sono una macchina o un robot, sono una donna, sento delle cose e ora è dura e sì yHo un problema, è un reato? Devo nascondermi da lui? Non credo, abbiamo deciso di condividere sia il bene che il male con te.“