Tre mesi di stasi in Delhaize, di chi è la colpa?

Se il conflitto sociale nei supermercati integrati di Lion continua a lungo, non è solo a causa della gestione e del suo piano di franchising. Ogni attore ha la sua parte di responsabilità… con circostanze attenuanti.

Articolo riservato agli abbonati







Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Julian Busseler



Inserito il 26/05/2023 alle 21:36 Tempo di lettura: 2 minuti



DottUndici settimane. Quasi tre mesi. Raramente nella storia sociale belga si è verificata una lotta intraaziendale alla Delhaize. E all’interno di Trade, è il primo nella memoria di sindacalisti veterani. Ma se questa vera guerra emerge sul destino dei 128 dipendenti dei supermercati autogestiti chiamati per un franchising, è per un motivo più fondamentale della sua durata: “Rompere la tradizione belga del dialogo sociale. Questa è la novità”, afferma François Picholt, professore di gestione delle risorse umane presso HEC Liège. Perché, nel commercio come altrove, abbiamo già vissuto lunghe lotte legate alla ristrutturazione. Ma tutti sono finiti grazie alla consultazione. »



Questo articolo è riservato agli abbonati