Vous faire payer plus, sans toucher au prix de votre paquet de chips ? C’è possibile. Le 28 mars dernier, Lay’s change de packaging. Les «Super Chips» devinnent «Max». Jusque-là, rien de surpreant. Et le prix du paquet ne change pas ou très peu. Chez Carrefour per esempio, il prezzo passa da 1,76 euro a 1,79 euro. Mais une promo fixe temporairement il prezzo a 1,69 euro. Chouette… sauf que vous n’achetez pas tout à fait la même ha scelto.

Avant, il y avait des paquets de 45 grammi, de 200 grammi et de 250 grammi. Aujourd’hui, le premier et le troisième ne changent pas. Mais les 200 grammi deviennent des 185 grammi. Su un fait le test: 15 grammi, c’est une bonne poignée de chips!

Vous avez peut-être remarqué d’autres cambia simile. Par esempio, sur les produits de lessive. En 2019, Colruyt vendait des bidons de lessive Persil de 2 litri. Aujourd’hui, ces bidons ne font plus que 1,95 litri. 5 cl, cela peut sembler peu. Mais si on riguardo le nombre de lavages, sul passe de 40 à 39.

>> La tecnica n’est pas neuve. Elle porte même un nom: la réduflation !

>> « Les fabricants ont la liberté de le faire » : cette pratique est d’ailleurs observée un peu partout !