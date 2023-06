“Guerriero”, “Non le parole”, “Terribilmente scioccato”: Remco Evenepoel e il gruppo rendono omaggio a Gino Mäder

Il mondo del ciclismo è in lutto per l’annuncio della morte di Gino Mader. Molti corridori sono partiti commossi per l’onore del corridore svizzero.

Su Instagram, alcuni concorrenti hanno già reagito come Fuori van Aert. “Tutti i miei pensieri sono con la famiglia, i figli e i compagni di squadra di Gino”Pubblicare. Nino Più cortomito assoluto della mountain bike, e nativo ragazzeparla di A ‘Giornata triste per il mondo dello sport’.

“Terribilmente scioccato. Tutte le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Ero un guerriero, una specie di figo gino”particolarmente pubblicato Giuliano Filippo su Twitter. “Qualcun altro se n’è andato prima. Mi sento male a leggere questa orribile notizia. Le mie condoglianze alla famiglia e alla squadra”Ha detto da parte sua, Thomas Degentt.

“Non le parole… RIP Gino. Questo sport, che ci porta così tanto, ma dove tutto può andare in pezzi in una frazione di secondo… Un pensiero enorme ai cari e alla famiglia di Gino Mader!”reazione Alexis Vuillermoz.

nel pomeriggio, Remco Evenpol reagisce anch’io. “Era devastato dalla notizia. Il mio cuore e la mia forza sono con la famiglia, gli amici e i colleghi di Gino… spero che Gino riposi in pace”.postando sui social il campione del mondo.