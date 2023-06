Gent e Anderlecht sono interessate al fallimento del Club de Bruges

Il ciclo di trasferimenti estivi è in pieno svolgimento e le squadre della Jupiler Pro League sono molto attive nel mercato dei trasferimenti. In tal modo, si trovano regolarmente nelle acque comunali. Pertanto, Gand e Anderlecht avranno un obiettivo simile.



I residenti di Bruxelles sono attualmente alla ricerca di rinforzi in varie località. Un nuovo attaccante è una priorità, e con le possibili partenze di Bart Verbruggen e Hendrik van Krombrugh, anche il portiere è in cima alla lista. Inoltre, è necessario aggiungere ulteriore forza al centro di difesa. Qualcuno che potrebbe sostituire il duo Zeno Debast-Jan Vertonghen.

Il partner di Watanabe

Anche il Gand ha bisogno di una spinta difensiva. Se i Buffaloes avevano già reclutato Tsuyoshi Watanabe dal KV Kortrijk, hanno salutato Bruno Godeau (privo di qualsiasi trasferimento a STVV). Inoltre, il contratto di locazione di Camille Pyatkowski sta per scadere. I due club belgi cercheranno quindi un’opportunità in difesa e sembrano essere sulla stessa strada.

Ex giocatore del Bruges

Il quotidiano tedesco Sport1 riferisce che Gand e Anderlecht sono entrambe interessate a Erhan Masovic. Il 24enne serbo ha già giocato nel nostro paese per il Club Brugge, ma non è riuscito a trovare un punto d’appoggio lì. Da allora si è completamente ripreso al VfL Bochum. Tuttavia, un ritorno alla Jupiler Pro League sembra improbabile. Dovrebbe già costare a Masović tra i 4 e i 5 milioni di euro. Inoltre, c’è la concorrenza di West Bromwich, Torino, AS Monza e Copenhagen.

