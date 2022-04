La Russie a repris vendridi la mobilization de jeunes hommes pour le service militaire obligatoire d’un an, en plein conflit armé en Ucraina, Moscou assurant toutefois que les conscrits ne seront pas envoyés au front.

Tous les ans, des dizaines de milliers de Russes âgés de 18 à 27 ans sont mobilisés dans l’armée pendant deux périodes d’appel, l’une au printemps/été et l’autre à l’automne.

Obbiettivo: 134.500 jeunes

Per l’appello della stampa 2022, il presidente Vladimir Poutine ha fissato l’oggetto dell’inviato 134.500 jeunes au service militaire, selon un décret publié par il Cremlino. Les premières affetti dans des unités doivent intervenir fin mai.

De nombreux Russes parviennent toutefois à échapper au service militaire en payant des pots-de-vins o en obtenant des esentions médicales ou grâce à leurs études.

Mobilitazione di Cette intervient en pleine offensive in Ucraina.

Des conscrits sur le front

Le 9 mars, le ministère de la Défense a reconnu que des conscrits combattaient in Ucraina et que certes avaient été faits Prigionieri. Mais l’armée russe an assuré que ceux-ci avaient été envoyés sur le front par erreur et depuis rapatriés.

Le Kremlin affermano che, selon les istruzioni di Vladimir Poutine, seuls des soldats et officiers professionnels, ayant signé un contrat, combattente actuellement in Ucraina.