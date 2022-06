Guerra in Ucraina: Putin perde due generali in un giorno

Domenica, il corrispondente di guerra russo Alexander Sladkov ha riportato la morte del generale Kutuzov, ma finora non è stata confermata da fonti ufficiali.

07/06/2022



QuintoVladimir Putin ha perso due generali russi in un giorno”. Il leader dei separatisti filo-russi nell’Ucraina orientale ha confermato, martedì, l’uccisione di un generale russo in questa regione mentre le forze di Mosca lanciano una grande offensiva contro quelle a Kiev.







In un messaggio pubblicato su Telegram, Denis Pushlin ha inviato le sue “sentite condoglianze alla famiglia e agli amici” del generale Roman Kutuzov, “che ha mostrato con l’esempio come servire la Patria”. “Finché i nostri generali combattono fianco a fianco con i soldati, il nostro Paese e la nostra nazione sono invincibili”, ha aggiunto il leader separatista, postando una foto in bianco e nero dell’ufficiale.

L’annuncio della sua morte arriva quando le forze russe ei loro alleati separatisti attaccano il Donbass ucraino, compresi pesanti combattimenti nella città di Severodonetsk.

Due generali russi hanno perso in un giorno

Si dice che il generale Kutuzov sia morto domenica scorsa. Sui social media sono già circolate voci che il generale Roman Berdnikov sia morto quel giorno, ma questa affermazione non può essere verificata. Se entrambi i rapporti sono veri, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe aver perso due generali in un giorno, dice

Morirono molti ufficiali di alto rango

Diversi alti ufficiali dell’esercito russo sono stati uccisi dall’inizio dell’offensiva di Mosca contro l’Ucraina il 24 febbraio. Il loro numero esatto non è noto e le autorità russe parlano raramente delle loro perdite.

A fine marzo si è svolta una cerimonia in onore del vice comandante della flotta russa del Mar Nero, Andrei Balich, morto durante i combattimenti in Ucraina vicino a Mariupol (sud-est), nell’annessa Crimea.







E ad aprile si sono tenuti a San Pietroburgo i funerali del generale Vladimir Frolov, e in questa occasione le autorità locali hanno annunciato di aver incontrato una “morte eroica” in Ucraina.