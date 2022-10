Guerra in Ucraina: Putin impone la legge marziale sul territorio ucraino annesso

Il signor Putin ha annunciato questa misura durante una riunione televisiva del Consiglio di sicurezza. Il Cremlino ha successivamente emesso un decreto che conferma l’entrata in vigore della legge marziale in queste regioni a partire da giovedì 00:00 ora locale.

Vladimir Putin ha dichiarato che queste terre “avevano stabilito la legge marziale prima della loro adesione alla Federazione Russa, ma è necessario formalizzare questo sistema seguendo la legislazione russa”. Ha giustificato questa azione dicendo che Kiev ha rifiutato di negoziare con Mosca e ha continuato, secondo lui, a “bombardare” la popolazione civile in queste aree.

“I neonazisti (ucraini) usano apertamente metodi terroristici (…) inviano gruppi di sabotatori nelle nostre terre”, ha aggiunto, denunciando soprattutto l’attacco al ponte di Crimea e le “infrastrutture nucleari”, senza specificare quali di esse. Secondo il decreto, entro tre giorni il governo russo deve proporre misure concrete per la loro attuazione in queste regioni.

In breve, la legge marziale implica un sistema legale eccezionale. I militari controllano il mantenimento dell’ordine, con o senza la collaborazione della polizia locale, e le libertà fondamentali dei cittadini sono congelate durante il periodo in cui questa misura è in vigore.

La legislazione russa prevede anche una serie di misure in caso di adozione della legge marziale: rafforzamento delle misure di sicurezza, coprifuoco, divieto di assembramenti pubblici, evacuazione di società strategiche, divieto di lasciare i territori interessati, arresto di residenti, controllo militare sulle telecomunicazioni, ecc. .

Il decreto istituisce anche un sistema di sicurezza rafforzato, descritto come un “sistema di reazione di livello medio”, nella Crimea annessa nel 2014, così come nelle regioni russe di Krasnodar, Rostov, Belgorod, Bryansk, Voronezh e Kursk situate vicino all’Ucraina.

Nel Distretto Federale Centrale, dove si trova la capitale Mosca, è stato anche istituito un sistema di allerta potenziato, in conformità con questo decreto.

Ci sono circa 5 milioni di persone in Russia “delle terre annesse”.

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha dichiarato mercoledì che “circa 5 milioni di persone” dai territori ucraini annessi da Mosca – Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia – sono attualmente in Russia. “Circa 5 milioni di residenti del Donbass e delle regioni sudorientali dell’Ucraina si sono rifugiati in Russia”, ha detto dopo una riunione del Consiglio di sicurezza, riportato dalle agenzie di stampa russe.