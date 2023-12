Guerra in Ucraina: perché le forze russe stanno intensificando i loro attacchi contro la piccola città industriale di Avdiivka?

Secondo lui, le forze russe hanno effettuato quasi 20 attacchi aerei, lanciato quattro missili e più di 1.000 proiettili di artiglieria e lanciato 56 ondate di attacchi contro le posizioni ucraine. Ma ha sottolineato che le forze ucraine “Ha mantenuto saldamente la linea lungo il fronte di Avdiïvka“, cosa che la RTBF e l’AFP non hanno potuto verificare in modo indipendente.

Mosca ha fornito pochi dettagli sull’offensiva in corso da quasi due mesi, mentre Kiev ha fatto sapere che sta infliggendo pesanti perdite all’avversario. Nel frattempo la popolazione arrostisce. Nella città rimarranno solo 1.350 persone, rispetto alle 30.000 di prima della guerra. “Ci sono molti bombardamenti, ma ci siamo abituati. Non ci sono scantinati nei nostri edifici. Viviamo in un appartamento. Le nostre finestre si rompono ogni giorno, e ogni giorno le aggiustiamo con quello che abbiamo“, testimonia Rita, residente.

Nella zona è rimasto solo un centro medico. Il suo primario, Vitaly, conferma: “Non abbiamo abbastanza personale qualificato, chirurghi e traumatologi. Siamo qui al nostro punto di stabilizzazione, ma quando c’è un enorme afflusso di feriti, il lavoro è molto intenso. Tutti i dipendenti partecipano“.