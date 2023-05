Erdogan e Kilicdaroglu testa a testa alle presidenziali turche: “Se portiamo le persone al ballottaggio, le rispetteremo”.

Numeri che però circolano da ore anche sulle troupe dei party e sui principali canali televisivi. Provenivano dall’High Election Committee (YSK), l’organismo che gestisce e controlla le elezioni in Turchia. Quando è stato contato il 44% delle urne, queste cifre indicavano che Kilicdaroglu avrebbe ottenuto il 47,45% dei voti contro il 46,77% di Erdogan.

“Siamo in testaPoi ha twittato il leader dell’opposizione, che mette in discussione i primi risultati presentati dall’agenzia ufficiale Anadolu.Uno dei suoi uomini di destra, il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, parla nella sede del partito.a nome di Kemal Kilicdaroglu“, Chiamata “I cittadini dovrebbero ignorare i numeri forniti dall’Agenzia Anadolu“.

“Non crediamo all’AnatoliaHa detto domenica, criticando un’agenzia di stampa, secondo lui, “In supporto vitale dal 2019 E da “Ho perso ogni rispettoUn riferimento alla tutela del potere sui principali media turchi.

Secondo l’Agenzia Anadolu, intorno alle 7:30 di questa mattina, Erdogan, al potere da vent’anni, riceverà il 49,35% dei voti contro il 45% del suo avversario Kemal Kilicdaroglu, dopo che quasi il 99% delle urne è stato votato contato. . Il terzo candidato, Sinan Ogan, riceverà il 5,22% dei voti.

Gli esperti hanno previsto un vantaggio per Erdogan durante i primi risultati perché viene dalle campagne, in particolare dall’Anatolia centrale, dove l’attuale presidente ha sempre avuto più sostenitori. Le grandi città – compresa Istanbul, con sedici milioni di abitanti – sono più favorevoli ai repubblicani. Tuttavia, non tutti i sondaggi sono stati contati lì. L’AKP contesta alcune conclusioni.

Se nessun candidato ottiene il 50%, il 28 maggio si terrà un secondo turno, che sarà il primo nella storia della Repubblica turca. Pertanto, il terzo candidato, Sinan Ogan, potrebbe svolgere il ruolo di kingmaker. È un ex membro del Partito del movimento nazionalista ultranazionalista, che sta formando una coalizione con Erdogan. Quindi è possibile che sostenga il signor Erdogan.

Erdogan si dice pronto per un secondo round

“Sebbene i risultati non siano ancora stati pubblicati, è chiaro che siamo in testa“Corri davanti a un’ondata di tifosi riuniti nel cuore della notte (02:30 ora locale, 01:30 AH) ad Ankara:”Rispettiamo queste elezioni e rispetteremo le prossime elezioni”. confermato. “Non sappiamo ancora se le elezioni si concludono con questo primo turno, ma se portiamo le persone al secondo turno, lo rispetteremo.“.

“Indipendentemente dal risultato, 27 milioni di persone hanno preferito votare per noiIl suo avversario, Kemal Kilicdaroglu, ha notato mentre il conteggio continuava.Penso che finiremo queste elezioni con più del 50%”. I voti, ha insistito. “Il popolo ha scelto la stabilità e la sicurezza in queste elezioni presidenzialiErdogan ha anche rivendicato la “maggioranza” dei 600 seggi in parlamento per l’alleanza nazionale che ha formato tra il suo stesso partito, l’AKP e piccoli partiti nazionalisti e islamisti.