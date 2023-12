La guerra tra Israele e Gaza: La liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, Hamas si dice pronta a proseguire la tregua, Blinken fa pressioni su Netanyahu (guarda la diretta)

La tregua tra Israele e il gruppo islamico palestinese Hamas è stata prorogata all’ultimo minuto giovedì per un settimo giorno, che avrebbe dovuto prevedere il rilascio di nuovi ostaggi in cambio della liberazione dei prigionieri palestinesi. L’esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione in cui indica che la “cessazione delle operazioni” “continuerà” “alla luce degli sforzi dei mediatori per portare avanti il ​​processo di rilascio degli ostaggi” trattenuti a Gaza.

Questa tregua, entrata in vigore il 24 novembre per quattro giorni e prorogata fino a venerdì, ha consentito il rilascio di 70 ostaggi israeliani e 210 prigionieri palestinesi. Inoltre, una trentina di stranieri, la maggior parte dei quali tailandesi che lavoravano in Israele, sono stati rilasciati al di fuori del quadro di questo accordo. Gli aiuti umanitari sono riusciti a raggiungere anche altre zone della Striscia di Gaza, assediata e devastata da sette settimane di bombardamenti.

Tuttavia, giovedì mattina si è verificato un attacco armato da parte di due “terroristi” contro una stazione di autobus a Gerusalemme, nel corso del quale due persone sono state uccise e otto ferite, cinque delle quali gravemente, secondo la polizia israeliana. Gli aggressori sono stati “neutralizzati”.