Guerra in Ucraina: nuovi bombardamenti russi sulle infrastrutture

Le autorità ucraine hanno affermato che gli attacchi russi hanno nuovamente preso di mira le infrastrutture in Ucraina nella notte tra sabato e domenica, uccidendo almeno una persona nella regione di Lviv, e hanno affermato di aver abbattuto nove missili e nove droni.

Nella regione di Lviv, “il nemico ha attaccato con missili da crociera le stesse infrastrutture di base (…) che aveva preso di mira il 24 e 29 marzo”. Il governatore Maxim Kozitsky ha detto che un edificio per uffici è stato danneggiato. “Un uomo è morto a seguito dell’aggressione (…).” I soccorritori cercano tra le macerie. “Potrebbero esserci altre persone sotto”, ha aggiunto, senza specificare il tipo di infrastruttura danneggiata.

In Il suo resoconto quotidiano Domenica l’esercito russo ha dichiarato di aver preso di mira l’elettricità, il gas e le infrastrutture legate all’industria militare ucraina con missili e droni. In precedenza, l’aeronautica ucraina aveva annunciato di aver abbattuto nove missili da crociera e nove droni Shahed russi durante gli attacchi notturni.

Scioperi sulle infrastrutture energetiche

La società operativa ucraina “Ukrynergo” ha confermato che le forze russe hanno preso di mira specificamente “le sottostazioni ad alta tensione (…) nelle regioni meridionali”. La società ha detto domenica a mezzogiorno che, a causa del danno, la corrente elettrica è rimasta interrotta per circa un'ora e mezza in due zone di Odessa e in una zona della regione, prima che venisse tolta.