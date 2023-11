Ma molti ucraini non hanno rispettato questo divieto. Secondo le informazioni ottenute dalla BBC, più di 40.000 uomini hanno tentato di lasciare la regione, cosa che ha portato all’arresto di quasi 21.000 di loro da parte delle autorità ucraine. Tra questi, più di 14.000 uomini hanno tentato di attraversare il confine a piedi o a nuoto, spesso di notte. Le autorità ucraine hanno riferito che circa altri 7.000 fuggitivi hanno tentato di fuggire utilizzando documenti falsi e/o denunciando false malattie. Molti ucraini sono morti cercando di fuggire attraverso il fiume Tibisco.

Guerra in Ucraina: l’esercito russo afferma che sta infliggendo pesanti perdite agli ucraini nelle battaglie lungo il fiume Dnepr

19.740 uomini che riuscirono ad attraversare il confine ucraino fuggirono in Moldavia, Romania, Polonia, Ungheria e persino in Slovacchia. Di fronte a queste fughe, il rappresentante parlamentare del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Feder Venislavsky, ha accettato di parlare alla BBC. “Il governo si rende conto che questo fenomeno non è isolato ed è diffuso. Ma sfortunatamente, sottolineo che la corruzione è molto resistente“, ha spiegato. L’Ucraina sta facendo “tutto ciò che è in suo potere per ridurre il più possibile il numero dei casi di corruzione”.