Due esplosioni subacquee sono state registrate prima della fuga di notizie del Nord Stream, Kiev accusa la Russia di terrorismo

Le autorità danesi e svedesi hanno annunciato martedì che il controverso gasdotto Nord Stream che collega la Russia alla Germania, fuori servizio a causa della guerra in Ucraina, è stato improvvisamente danneggiato da perdite inspiegabili nel Mar Baltico, sollevando sospetti di sabotaggio. IlL’Istituto sismologico svedese ha anche annunciato che due esplosioni subacquee sono state registrate prima della fuga del Nord Stream. evoca kiev”Attacco terroristico pianificatodalla Russia.

Il giorno successivo Annunciando una perdita nel gasdotto parallelo Nord Stream 2, Le autorità nordiche hanno dichiarato martedì che il gasdotto Nord Stream 1 che collega la Russia con la Germania è stato colpito da una fuga di gas estremamente rara nel Mar Baltico.

Copenaghen ha messo subito in allerta le sue infrastrutture energetiche, con la convinzione che “Troppo prestoPer parlare delle cause di questi incidenti simultanei.

Oggetto di braccio di ferro geopolitico in questi mesi, due oleodotti gestiti da un consorzio basato sul colosso russo Gazprom non sono operativi a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina. Ma entrambi erano ancora pieni di benzina.

Le autorità danesi lo hanno confermato martedì mattina.Altre due perdite nel gasdotto Nord Stream 1, anch’esso non funzionante, ma contenente gasLo ha detto il ministro danese per il clima e l’energia Dan Jorgensen.

Non possiamo immaginare uno scenario che non sia un attacco mirato

Un portavoce dell’Autorità marittima svedese ha confermato ad AFP la scoperta dei due nuovi leak nel Nord Stream 2 al largo dell’isola danese di Bornholm.

Le perdite sul Nord Stream 1 si verificano al di fuori delle acque territoriali, ma una si trova nella zona economica esclusiva della Danimarca e l’altra nell’area della Svezia. Le aziende del settore dovranno adottare misure concrete per aumentare la sicurezza delle fabbriche e degli impianti.

Secondo una fonte vicina al governo tedesco, citata dal quotidiano tedesco “Tagspiegel”:Tutto parla contro il caso“. “Non possiamo immaginare uno scenario che non sia un attacco miratoQuesta fonte.