Guerra in Ucraina l’11 luglio: Kiev teme una nuova offensiva russa nel Donbass, l’UE teme il taglio del gas

I soccorritori ucraini hanno continuato, lunedì, a cercare i sopravvissuti sotto le macerie di un condominio distrutto da un raid russo nell’Ucraina orientale, mentre le forze russe stanno cercando di consolidare il loro controllo. Il bilancio delle vittime è salito a 26, secondo Servizio di emergenza ucraino.

Lo sciopero è avvenuto di notte a Chassiv Iar, una cittadina di circa 12.000 abitanti nella regione di Donetsk, che le forze russe stanno cercando di conquistare.

I residenti di Kherson sono stati invitati a evacuare

Il vice primo ministro ucraino Irina Vereshuk ha esortato i civili nella parte meridionale di Kherson, un’area occupata dall’esercito russo, a evacuare urgentemente mentre le forze ucraine si preparano per un contrattacco lì.

L’Ucraina ha perso il controllo della maggior parte Regione di Kherson sul Mar Nero nelle prime settimane dopo l’invasione russa del 24 febbraio.

“Ovviamente non mancheranno combattimenti e fuoco di artiglieria (…) quindi esortiamo (popolazione) evacuare urgentementeLo ha detto il vicepremier alla televisione nazionale.

Il Nord Stream 1 si è fermato e il gas non circola più

Il colosso russo Gazprom ha iniziato in mattinata i lavori di manutenzione su due gasdotti Nord Stream 1, che trasportano una grande quantità del suo gas, che è ancora in consegna in Germania e in molti altri paesi dell’Europa occidentale.

“Il Nord Stream si è fermato (…) il che significa che il gas non circola piùIl ministero dell’Economia tedesco ha confermato all’AFP lunedì.