Un veicolo che va nella direzione sbagliata sull’autostrada A23 provoca un terribile incidente (video shock)

Come riportato da La Voix du Nord, l’impatto frontale è avvenuto venerdì, intorno alle 21:20, sulla A23, poco prima dell’uscita Raismes-Vicoigne.

È perché un’auto che viaggiava in senso contrario, in direzione del paese di provincia, ha urtato un’auto che andava nella direzione giusta. Un video pubblicato sui social network mostra gli ultimi istanti prima della scossa: mostra chiaramente un’auto che viaggia in direzione opposta su un’autostrada dove il traffico è poi disperso, prima che si verifichi l’impatto.

Attenzione, queste immagini potrebbero disturbarti







Lo scontro ha provocato il ferimento di due persone. Il conducente dell’auto in arrivo, 23 anni, è rimasto leggermente ferito, mentre il conducente dell’altro veicolo, 38 anni, è rimasto ferito in modo più grave. Sono stati portati al Centro Ospedaliero Valenciennes.

Una ventina di vigili del fuoco si sono recati sul posto subito dopo l’incidente per prendersi cura delle vittime.

Sono in corso le indagini per scoprire perché una delle auto si stesse muovendo nella direzione sbagliata.