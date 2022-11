Il capo del Cremlino, costretto a rinunciare a partecipare al vertice del G-20 della prossima settimana, non ha commentato pubblicamente il ritiro delle sue forze dall’Ucraina. Ridurre al minimo il fallimento dei televisori nel servire le autorità.

Di Benjamin Quinnell, corrispondente da Mosca

Pubblicato il 11/10/2022 alle 17:04 Tempo di lettura: 4 minuti



eEsami! Quali fallimenti? … ‘a Vinopolis, un forum tecnologia finanziaria A Mosca, il franchising bancario russo è tutto questo fine settimana. Lontano dalle cattive notizie che hanno seguito per due giorni il Cremlino. “La nostra priorità? Il Affare E le nostre famiglie… Noi non sosteniamo questa guerra. “Ma devi continuare a vivere”, dice Elena, direttrice di una prestigiosa società finanziaria e madre. Sulle banche si fanno già sentire le azioni di “operazione speciale” e di “mobilitazione parziale”, secondo il sminuimento del Cremlino: diminuzione degli investimenti delle piccole e medie imprese, aumento improvviso dei flussi di cassa da parte dei privati. .. Ma nei corridoi del forum di Finopolis, non sembra che ci sia chi si preoccupa delle battute d’arresto che, da mercoledì, hanno minato gravemente la narrativa delle autorità.



