Guarda una situazione inaspettata che ha fatto ridere così tanto Johnny Depp (video).

Il nuovo processo tra Amber Heard e Johnny Depp è iniziato lunedì 11 aprile. Le due star si sono sposate nel febbraio 2015, prima di divorziare nell’agosto 2016, a seguito delle accuse di violenza rivolte da Amber Heard. Lei gli chiede 100 milioni di dollari per insudiciare la sua reputazione e lui chiede 50 milioni di dollari di danni.







Il 27 aprile, due settimane dopo l’inizio di questo processo, molto seguito sui social network, Alejandro Romero, l’ex custode di Johnny Depp, ha testimoniato tramite un videoclip preregistrato che è stato trasmesso al tribunale di Fairfax.

Una sequenza piuttosto sorprendente dato che Alejandro stava rispondendo alle domande dalla sua macchina, mentre svapava… le sue risposte hanno fatto ridere il pubblico. “Non ti ricordi di aver visto Amber Heard il 24 maggio 2016? Chiede un avvocato. La persona in questione ha risposto: ‘No, non ricordo, non ricordo nemmeno cosa ho mangiato a colazione.'” »

“Non l’ho mai visto prima”, ha detto il giudice Benny Azcaret. Johnny Depp stava morendo dalle risate. Una sequenza che ha fatto il giro dei social network, ovviamente.